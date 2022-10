Εξάρχεια: Καταγγελία για ξυλοδαρμό πατέρα από αστυνομικούς μπροστά στο παιδί του – ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων μετά τις διαμαρτυρίες και τις πορείες ενάντια στη δημιουργία στάσης μετρό στην πλατεία Εξαρχείων, αλλά και στα έργα ανάπλασης στο Λόφο του Στρέφη με το κλίμα να παραμένει έκρυθμο.

Οι κάτοικοι μιλούν για αστυνομοκρατούμενη περιοχή, ενώ καταγγέλλουν περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας στην καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με νέα καταγγελία, που συνοδεύεται από οπτικοακουστικό υλικό, πατέρας που βρισκόταν στον Λόφο του Στρέφη δέχτηκε επίθεση από άντρες των ΜΑΤ, ενώ μόλις πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να τον υπερασπιστούν έγινε χρήση χημικών από τους αστυνομικούς.

Η Ελληνική Αστυνομία από την πλευρά της κάνει λόγο για «επίθεση» που δέχθηκαν αστυνομικοί από ομάδα 15 περίπου ατόμων και μιλούν για μία προσαγωγή ατόμου στη ΓΑΔΑ.

Ωστόσο, από την πλευρά των κατοίκων το περιστατικό περιγράφεται εντελώς διαφορετικά.

Σύμφωνα με την καταγγελία του χρήστη του Twitter που ανέβασε το βίντεο, ο πατέρας χτυπήθηκε και προσήχθη από τα ΜΑΤ ενώ έπαιζε μπάσκετ με το παιδί του στο γήπεδο μπάσκετ στο Λόφο Στρέφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας δέχτηκε επίθεση από επτά αστυνομικούς, ενώ άμεσα συγκεντρώθηκε κόσμος στο ΑΤ στην Καλλιδρομίου, εκφράζοντας την οργή του για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Δείτε τα βίντεο από το περιστατικό:

Τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου – φωτορεπόρτερ μετά την πορεία κατοίκων που αντιδρούν για τα έργα που δρομολογούνται στο Λόφο Στρέφη, καταγγέλλουν φορείς αλλά και ο ίδιος με ανάρτησή του στο twitter.

Όπως καταγράφεται στα παρακάτω βίντεο, τα οποία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, τα ΜΑΤ κυνηγούν πολίτες στα Εξάρχεια, ενώ χτυπούν τον δημοσιογράφο, Ράιαν Τόμας που κάλυπτε τα γεγονότα και τις επιθέσεις της Αστυνομίας εναντίον διαδηλωτών.

Το βίντεο σοκάρει, καθώς απομονώνουν τον δημοσιογράφο και ο αστυνομικός τον χτυπάει και τον κλωτσάει βίαια προκαλώντας την οργή πολιτών που ακούγονται να φωνάζουν καταδικάζοντας τη στάση των δυνάμεων της αστυνομίας.

Ο δημοσιογράφος έχει δημοσιεύσει βίντεο από τον ξυλοδαρμό του στον λογαριασμό του στο Twitter.

Thanks to the Athens cop that kicked the s*** out of me tonight while shooting as a journalist#antireport #εξαρχεια #Exarcheia #athens pic.twitter.com/8iehYhq4sn

— Ryan Thomas (@ryanthomasphoto) October 3, 2022