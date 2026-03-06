Εξάρχεια: Νεκρός 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία, πτώση από μπαλκόνι

Για 15χρονο μαθητή από τη Γαλλία, τραγικό τέλος είχε η σχολική εκδρομή στην Ελλάδα καθώς λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Πέμπτης 5/03/2026, έχασε τη ζωή του, πέφτοντας από μπαλκόνι 3ου ορόφου.

Όλα έγιναν στα Εξάρχεια και συγκεκριμένα σε ξενοδοχείο επί της οδού Σολωμού, όπου καθηγητές και μαθητές σχολείου από τη Γαλλία είχαν καταλύσει στο πλαίσιο της εκδρομής τους στην Ελλάδα.

Υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες, ο 15χρονος έπεσε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου και έχασε τη ζωή του. Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το σημείο και με λήψη καταθέσεων προσπαθούν να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

