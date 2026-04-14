Εξάρχεια: Σταθερή η κατάσταση του 50χρονου περιπτερά μετά την αιματηρή απόπειρα ληστείας

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ο 50χρονος υπάλληλος περιπτέρου, ο οποίος έπεσε θύμα άγριας επίθεσης με μαχαίρι το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα στα Εξάρχεια. Την ίδια ώρα, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δύο δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 19:00, στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Ιπποκράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα προσέγγισαν το περίπτερο με σκοπό τη ληστεία. Ο 50χρονος υπάλληλος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, δεν δίστασε να βγει έξω από το περίπτερο σε μια προσπάθεια να τους εμποδίσει.

Εκεί, ένας εκ των δραστών τον τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι στο πόδι. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης ήταν καθοριστική, καθώς προχώρησαν σε περίδεση του τραύματος για να σταματήσουν την αιμορραγία μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο λόγω της σοβαρότητας του τραύματος. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί και δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή του.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι Αρχές συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο διαφυγής των δραστών. Η υπόθεση διερευνάται ως απόπειρα ληστείας και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

