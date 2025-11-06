Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική

Σε μεγάλη επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως στην περιοχή της Αττικής. Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων για εμπλοκή αστυνομικού σε παράνομες δραστηριότητες, οδηγώντας στην αποκάλυψη των δύο ξεχωριστών δικτύων.

Το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εφόδους σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 11 ατόμων. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται 10 μέλη των οργανώσεων, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της πρώτης, ένας αστυνομικός, καθώς και δύο συντονιστές της δεύτερης. Σε βάρος όλων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, σύσταση συμμορίας, παράβαση καθήκοντος και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Η δικογραφία εμπλέκει επιπλέον 51 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός ακόμη αστυνομικού, ως προμηθευτές ναρκωτικών.

Η πρώτη οργάνωση, με έξι μέλη, λειτουργούσε από τον Μάρτιο 2025 με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους (αρχηγός, υπαρχηγός, προμηθευτές, διακινητές). Διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης σε σκόνη ή βραχώδη μορφή (κρακ), κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα») και ακατέργαστης κάνναβης, στην Αττική και πέραν αυτής μέσω ταχυμεταφορών. Το δίκτυο είχε σταθερή πελατεία τουλάχιστον 44 ατόμων, με πάνω από 840 καταγεγραμμένες πράξεις διακίνησης και παράνομο όφελος άνω των 150.000 ευρώ.

Για να αποφύγουν την ανίχνευση, τα μέλη εφάρμοζαν μεθόδους αντιπαρακολούθησης και έκρυβαν τις ουσίες σε κρυψώνες όπως κάτω από σέλες μοτοσικλετών, μπαγκαζιέρες οχημάτων, χώρους υγιεινής καταστημάτων, γραμματοκιβώτια και κάδους απορριμμάτων. Η κοκαΐνη πωλούνταν σε τελικούς χρήστες για 80-100 ευρώ ανά γραμμάριο, ενώ το κρακ, που παρασκευαζόταν εσωτερικά, για 70 ευρώ ανά γραμμάριο, με διακυμάνσεις ανάλογα με τον πελάτη και την ποιότητα.

Για τη συνεννόησή τους, χρησιμοποιούσαν εκτεταμένη γλώσσα κωδικών και αναγραμματισμών, όπως: «κουτσό» ή «σομί» για μισή δόση, «σκωτσέζικα», «κλειδιά», «καφές» ή «σαπούνι» για ναρκωτικά, «πέντε μηδέν» για χρηματικά ποσά, «σαλάτα», «φου» ή «γκρέκο» για ακατέργαστη κάνναβη, «λάκτα» για κατεργασμένη κάνναβη, «παίξιμο» ή «φρεσκάρισμα» για προμήθεια, «καλαμάκι μπόλιβαρ», «παϊδάκι», «σούπα», «πλακάκι», «τιμολόγιο», «γλυκό», «κανταΐφι» ή «γαλακτομπούρεκο» για κοκαΐνη, «βραστό», «πορσελάνη», «μαγειρίτσα», «κοτρόνι», «ψημένο» ή «φρεσκοψημένο» για κρακ, «γράμμα» ή «τετραγωνικά» για γραμμάριο, «πάτημα» ή «πυροβολισμός» για χρήση, και «ζάνι» για Xanax.

Ο εμπλεκόμενος αστυνομικός παρείχε υποστήριξη στον αρχηγό, διευρύνοντας το πελατολόγιο και προμηθευόμενος κοκαΐνη για περαιτέρω διακίνηση. Οικονομική έρευνα αποκάλυψε ύποπτες συναλλαγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ασύμβατες με τον μισθό του.

Η δεύτερη ομάδα, τετραμελής, δραστηριοποιούνταν ως συμμορία με ορμητήριο διαμέρισμα στο κέντρο Αθήνας, αποθηκεύοντας και διακινώντας κυρίως ακατέργαστη κάνναβη, με κύριο σημείο τον σιδηροδρομικό σταθμό της Αττικής.

Από τις έρευνες σε οικίες και οχήματα κατασχέθηκαν: 412 γραμμάρια κοκαΐνης, 1.513 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 7 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης «σοκολάτα», 33.355 ευρώ, ηλεκτρονικές ζυγαριές, σύνεργα χρήσης ναρκωτικών, κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, ένα αυτοκίνητο και έξι μοτοσικλέτες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή για περαιτέρω διαδικασίες.

