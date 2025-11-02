Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε 7 πόλεις και την Πάτρα – Είχαν αποσπάσει πάνω από 64.000 ευρώ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε 7 πόλεις και την Πάτρα – Είχαν αποσπάσει πάνω από 64.000 ευρώ
02 Νοέ. 2025 10:33
Pelop News

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται τέσσερα μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που ενέχονται σε σειρά ληστειών και κλοπών σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Πάτρα, το Αγρίνιο, η Κόρινθος, η Θήβα, η Χαλκίδα, η Λαμία, το Άργος και η Καρδίτσα.

Η εξάρθρωση της οργάνωσης επετεύχθη έπειτα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οι οποίοι προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση το πρωί της Πέμπτης, σε περιοχές της Βοιωτίας και των Μεγάρων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερις ημεδαποί —τρεις άνδρες και μία γυναίκα— σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, ληστρική κλοπή, διακεκριμένες κλοπές και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Συστηματική δράση με «μεθόδους απασχόλησης»

Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα μέλη της σπείρας είχαν αναπτύξει συστηματική δράση από τον Αύγουστο του 2024 έως και τον Οκτώβριο του 2025. Κατά το διάστημα αυτό, διέπραξαν μία ληστεία και 27 κλοπές, κυρίως σε οικίες ηλικιωμένων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης για να αποσπούν χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή.

Η συνολική λεία τους ξεπερνά τις 64.000 ευρώ, ενώ μόνο σε μία περίπτωση ληστείας, στις 13 Οκτωβρίου 2025 στη Λαμία, δύο από τους κατηγορούμενους, φορώντας μάσκες, επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία χτύπησαν και αφαίρεσαν 40.000 ευρώ από το σπίτι της.

«Δομημένη και με διαρκή δράση» οργάνωση

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ομάδα λειτουργούσε με ιεραρχική δομή και καταμερισμό ρόλων, αλλάζοντας κάθε φορά σύνθεση και χρησιμοποιώντας διαφορετικά επιχειρησιακά οχήματα, ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκαν τρία αυτοκίνητα, έξι κινητά τηλέφωνα και 1.370 ευρώ σε μετρητά, τα οποία εντοπίστηκαν σε οικίες και πάνω στους συλληφθέντες.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνδέονται και με άλλες αξιόποινες πράξεις σε όλη τη χώρα.
