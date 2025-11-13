Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αθήνα, τέσσερις συλλήψεις

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αθήνας και του Βύρωνα. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, συνελήφθησαν τέσσερα μέλη του κυκλώματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 35 άτομα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ από την περαιτέρω ανάλυση και διασταύρωση προανακριτικών δεδομένων, διακριβώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση και την περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης, ακατέργαστης κάνναβης και μεθαδόνης.

Ως προς τον ρόλο κάθε μέλους, διαπιστώθηκε ότι:

61χρονη ημεδαπή, ήταν το αρχηγικό μέλος και υπεύθυνη για την ανεύρεση των ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, την προμήθεια των υπολοίπων μελών με ποσότητες ναρκωτικών και τον συντονισμό των πωλήσεων,

56χρονος, ήταν ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και άμεσος βοηθός της 61χρονης στην ανεύρεση και αποθήκευση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών,

51χρονος, ο οποίος υποβοηθούσε την αρχηγό και τον υπαρχηγό, έχοντας αναλάβει τις μετακινήσεις τους, τη μεταφορά των ναρκωτικών, αλλά και τη διακίνηση ναρκωτικών μόνο κατόπιν εντολής της 61χρονης,

40χρονος, που προμηθευόταν ναρκωτικά από την 61χρονη και στη συνέχεια τα διακινούσε σε μικροεμπόρους στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και του Βύρωνα, παραδίδοντας ακολούθως στην αρχηγό τα κέρδη από τις πωλήσεις.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα -4 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ηρωίνη βάρους -56- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη βάρους -421,4- γραμμαρίων,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των -813- ευρώ,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

δίκυκλη μοτοσυκλέτα και

4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, έχουν διακριβωθεί πάνω από -200- συναλλαγές – αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες, τρεις από τους οποίους έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα και σε δύο έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



