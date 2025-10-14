Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Ελευθέριος Ζερβός επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής

Ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το σύστημα πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, κατέθεσε ο πρώην αντιπρόεδρος του οργανισμού (Ιανουάριος 2024 – Ιανουάριος 2025), Ελευθέριος Ζερβός.

Ο κ. Ζερβός, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ανέφερε ότι «οι οδηγίες για ελέγχους δίνονταν από την πολιτική ηγεσία και όχι αντίστροφα», ενώ επισήμανε πως κατά τη διάρκεια της θητείας του πραγματοποιήθηκαν 11 «συστημικές και έγκυρες πληρωμές», χωρίς, όπως είπε, να υπάρξουν εξωσυστημικές παρεμβάσεις.

Σχετικά με τις συνομιλίες του με αγρότες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο πρώην αντιπρόεδρος δήλωσε ότι δεν έχει λάβει τη δικογραφία και δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των διαλόγων. «Ενδεχομένως, υπό πίεση ή φόρτο εργασίας, ειπώθηκαν πράγματα που μπορεί να αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο καθένας πρέπει να κρίνεται από τις πράξεις του και τα αποτελέσματα, όχι από αποσπασματικές συνομιλίες».

Σε ερωτήσεις σχετικά με τις σχέσεις του με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη, ο κ. Ζερβός υπογράμμισε πως «ποτέ δεν εμπλέκονταν κοινωνικές ή φιλικές σχέσεις με τον θεσμικό του ρόλο». Αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έλαβε οδηγίες για την αποδέσμευση 16.000 ΑΦΜ, καθώς και ότι παρείχε οποιαδήποτε προνομιακή πληροφόρηση σε συγγενικά του πρόσωπα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με πρόσωπα που εμφανίζονται στις επισυνδέσεις της δικογραφίας, δήλωσε πως δεν γνώριζε προσωπικά τον κ. Ξυλούρη πέρα από τη δημόσια ιδιότητά του ως αγροτοσυνδικαλιστή, ενώ οι έλεγχοι που τον αφορούσαν «διεξήχθησαν κανονικά». Ανέφερε επίσης ότι οι επαφές με τον κ. Παπαδάκη ήταν θεσμικές και σχετίζονταν με υπηρεσιακά ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κ. Ζερβός επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης, εξηγώντας ότι η τηλεφωνική του γραμμή βρίσκεται υπό επισύνδεση στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας. «Δεν είμαι αλά καρτ μάρτυρας», τόνισε, προσθέτοντας ότι θα απαντήσει αναλυτικά όταν λάβει τη δικογραφία.

Η στάση του προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης ζήτησε διακοπή της συνεδρίασης και να δοθούν τα πρακτικά των συνομιλιών στον μάρτυρα, ενώ ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Αυλωνίτης σημείωσε ότι «ο μάρτυρας δεν μπορεί να επικαλείται δικαίωμα σιωπής εφόσον δεν είναι κατηγορούμενος».

Η πρόταση της αντιπολίτευσης απορρίφθηκε από την πλειοψηφία, με τον πρόεδρο της Επιτροπής να δηλώνει ότι υπάρχει δυνατότητα επανακλήσης του μάρτυρα σε επόμενη συνεδρίαση.

