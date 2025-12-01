Εξετάζεται διακοπή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό: Νέα μέτρα στο τραπέζι για την κίνηση

«Δεν χωράμε άλλοι. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι, τα λεωφορεία είναι γεμάτα, το μετρό είναι γεμάτο, τα σπίτια είναι γεμάτα. Αυτή η πόλη δεν χωράει άλλους ανθρώπους», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην εκπομπή του Action24, περιγράφοντας την ακραία επιβάρυνση του οδικού δικτύου της Αττικής.

Μιλώντας ειδικά για τον Κηφισό, αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για απαγόρευση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων από τις 07:00 έως τις 10:00 το πρωί. Όπως σημείωσε, το υπουργείο καταγράφει μέσω drones την πραγματική κίνηση των οχημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί ο συνολικός όγκος και η κατάληψη χώρου.

Τα οφέλη, σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι αισθητά στις πρωινές ώρες, ωστόσο αναμένεται «έμφραγμα» λίγο πριν και λίγο μετά το χρονικό παράθυρο περιορισμού.

Σχετικά με το ωράριο τροφοδοσίας στον Δήμο Αθηναίων, ο κ. Κυρανάκης επεσήμανε ότι δεν τηρείται το προβλεπόμενο 09:00–21:00, ενώ χαρακτήρισε εφικτή τη μεταφορά της τροφοδοσίας έως τις 07:00 μόνο με πλήρη συνεργασία των επιχειρήσεων. Προειδοποίησε μάλιστα ότι οι αλλαγές αυτές αυξάνουν το λειτουργικό κόστος, το οποίο ενδέχεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές.

Αναφερόμενος σε ευρωπαϊκά μοντέλα, τόνισε πως αρκετές πρωτεύουσες, όπως το Παρίσι, εφαρμόζουν αντικίνητρα για τους οδηγούς που μετακινούνται μόνοι στα αυτοκίνητά τους. «Γυρίστε το κεφάλι γύρω σας όταν θα είστε κολλημένοι στον Κηφισό. Σε αυτοκίνητο πέντε θέσεων κάθεται ένας. Όλο αυτό καταλήγει στο να μην χωράμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι οι αλλαγές πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ευρύτερου διαλόγου, καθώς επηρεάζουν πολλούς φορείς και δεν μπορούν να υιοθετηθούν μονομερώς από το Υπουργείο Μεταφορών.

Αλλαγές και στα μέσα μεταφοράς – Ξηλώνονται καλώδια τρόλεϊ από Πειραιά και Αθήνα

Ο κ. Κυρανάκης αποκάλυψε ότι από την Κυριακή ξεκινά το ξήλωμα των καλωδίων τρόλεϊ από το κέντρο του Πειραιά, λόγω του πυκνού δικτύου που δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα και εμποδίζει, μεταξύ άλλων, την αρχική σχεδίαση της γραμμής του τραμ προς το λιμάνι.

Οι γραμμές που καταργούνται θα αντικατασταθούν με ηλεκτρικά λεωφορεία, με το κόστος υποστήριξης να επιτρέπει –όπως είπε– την απόκτηση τριών ηλεκτρικών λεωφορείων για κάθε δύο τρόλεϊ που αφαιρούνται.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις θα ακολουθήσουν και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ συνεχίζουν κανονικά στις αντίστοιχες θέσεις τους στα οχήματα του στόλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



