Εξι χρόνια μετά, απόφαση για τη Δώρα: Ποινές με αναστολή στην αναισθησιολόγο και τον νοσηλευτή

Μην μπορώντας να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους, άκουσαν χτες την απόφαση του τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών η μητέρα και η αδερφή της 27χρονης Δώρας, της γυναίκας που έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της και δεν πρόλαβε ποτέ να το κρατήσει στην αγκαλιά της.

Εξι χρόνια μετά τον θάνατό της, η έδρα του δικαστηρίου έκρινε ομόφωνα ένοχους την αναισθησιολόγο και τον βοηθό νοσηλευτή για την υπόθεση που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών κήρυξε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία με συγκλίνουσα αμέλεια την γιατρό αναισθησιολόγο και τον νοσηλευτή που είχαν καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Η αναισθησιολόγος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και ο νοσηλευτής σε φυλάκιση ενός έτους, με αναστολή και για τους δύο, ενώ αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Η απόφαση έγινε δεκτή με ανάμεικτα συναισθήματα από την οικογένεια της Δώρας, που μίλησε για ηθική δικαίωση, αλλά και για έναν πόνο που δεν μπορεί να απαλυνθεί.

«Επιτέλους δικαιώθηκε το παιδί μου, έστω και με καθυστέρηση» δήλωσε η μητέρα της Δώρας, Ασπασία Γιαρμενίτη, εμφανώς συγκινημένη. Οπως είπε, η απόφαση δίνει απαντήσεις που η οικογένεια περίμενε χρόνια. «Θα πω στο παιδάκι της ότι ηρέμησε η ψυχή της. Ευχαριστούμε τη Δικαιοσύνη, πιστεύω ότι έγινε το σωστό» ανέφερε.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η αδελφή της Δώρας, Κατερίνα Γιαρμενίτη, η οποία στάθηκε κυρίως στο ηθικό σκέλος της απόφασης. «Υπάρχει ηθική ικανοποίηση. Επρεπε να επιβληθούν κάποιες ποινές. Για εμένα δεν τιμωρούνται όπως θα έπρεπε, αλλά είμαστε ηθικά δικαιωμένοι» είπε, τονίζοντας πως η σκέψη της ήταν τόσο στη Δώρα όσο και στον μικρό Γιωργάκη, το παιδί που μεγαλώνει χωρίς τη μητέρα του.

Απολογούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδόθηκαν και υποστήριξαν πως έπραξαν τα δέοντα.

Καταπέλτης, ωστόσο, κατά την αγόρευσή της ήταν η εισαγγελέας της έδρας που έκανε λόγο για εγκληματικές αμέλειες, παραλείψεις και λάθη που οδήγησαν αιτιωδώς στο θάνατο της Δώρας.

Κατά την αγόρευσή της, η πολιτική αγωγή έκανε λόγο για μια αλυσίδα ολέθριων λαθών και σοβαρών παραλείψεων. Η δικηγόρος της οικογένειας, Γιάννα Παναγοπούλου, τόνισε ότι η Δώρα εγκαταλείφθηκε στην αίθουσα ανάνηψης χωρίς επίβλεψη και χωρίς να συνδεθεί στο μόνιτορ, παρά το γεγονός ότι υπήρχε διαθέσιμος εξοπλισμός. Οπως ανέφερε, ο ρόλος του νοσηλευτή ήταν ουσιαστικά διακοσμητικός, ενώ η χορήγηση υπερβολικής δόσης αναισθητικού, σε συνδυασμό με τα λάθη που ακολούθησαν, οδήγησαν στον θάνατο της νεαρής γυναίκας.

Η κ. Παναγοπούλου σημείωσε ότι η αποδεικτική διαδικασία αποκάλυψε σοκαριστικές αλήθειες για τη λειτουργία του δημόσιου νοσοκομείου της Πάτρας. Υποστήριξε ότι η Δώρα δεν πέθανε από παθολογικά αίτια, αλλά αφέθηκε αβοήθητη στον χώρο της ανάνηψης, ενώ τόσο ο νοσηλευτής όσο και η αναισθησιολόγος απουσίαζαν. «Λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της, η ανάνηψη άλλαξε ριζικά. Η Δώρα όμως δεν γυρίζει πίσω» είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας αναφορά στο παιδί που, όπως περιέγραψε, πήγαινε στον τάφο της μητέρας του και έσκαβε τα χαλίκια για να τη βρει.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, οι δικηγόροι της αναισθησιολόγου έστρεψαν τα πυρά τους στον γυναικολόγο μαιευτήρα, υποστηρίζοντας ότι η κατηγορούμενη μετατράπηκε σε εύκολο στόχο για να συγκαλυφθούν λάθη στο μαιευτικό σκέλος. Ο Νίκος Ρουσόπουλος χαρακτήρισε την απόφαση αναμενόμενη και δήλωσε ότι στο εφετείο θα αναζητηθεί η αλήθεια, ώστε να μην πληρώνουν οι αθώοι τα λάθη των ενόχων. Στο ίδιο πνεύμα και η Εύη Λογγίνου, η οποία εξέφρασε την πεποίθηση ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα φωτίσει σκοτεινά σημεία της υπόθεσης και θα απαλλάξει την εντολέα της.

Η Δώρα άφησε την τελευταία της πνοή τον Μάιο του 2020 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της. Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη έπειτα από καταγγελίες της οικογένειας για ιατρική αμέλεια και ελλιπή μετεγχειρητική παρακολούθηση. Ενα παιδί μεγάλωσε χωρίς μητέρα και μία οικογένεια περίμενε χρόνια για να ακούσει μία λέξη που, έστω και αργά, ειπώθηκε μέσα στη δικαστική αίθουσα.

