Εξιχνιάστηκαν κλοπές σε 15 μηχανήματα παιδικών παιχνιδιών στο Αίγιο

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 16χρονου και ενός ενήλικου. Οι κατηγορούμενοι διέρρηξαν -15- ηλεκτρονικά παιχνίδια αποκομίζοντας περίπου -4.000- ευρώ

16 Δεκ. 2025 15:16
Εξιχνιάστηκαν, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, τέσσερις υποθέσεις κλοπών, που διαπράχθηκαν σε καταστήματα, περίπτερο και μοτοποδήλατο στο Αίγιο.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα και ενός 16χρονου, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς και σε βάρος των γονέων του ανηλίκου για παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι από τις 28-4-2025 έως τις 5-10-2025 στο Αίγιο, διέπραξαν τρεις κλοπές, σε περίπτερο και δυο καταστήματα, κατά τις οποίες διέρρηξαν 15 ηλεκτρονικά μηχανήματα παιδικών παιχνιδιών, αφαιρώντας συνολικά -3.750- ευρώ, καθώς και μια κλοπή σε μοτοποδήλατο ημεδαπής, αφαιρώντας την τσάντα της, που περιείχε 160 ευρώ.

Για τη διερεύνηση των περιστατικών διενεργήθηκαν ενδελεχείς έρευνες από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση των κλοπών και την ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου.

