Εξιχνιάστηκε κλοπή κοσμημάτων 44.5000 ευρώ από σπίτι στο Αγρίνιο

Εξιχνιάστηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης

και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, υπόθεση κλοπής κοσμημάτων, από οικία

στο Αγρίνιο και σχηματίσθηκε ανάλογη δικογραφία σε βάρος γυναίκας.

Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων

εγκλήματος σε βάρος προσωρινά υπεύθυνου και ιδιοκτήτη εργαστηρίου

κοσμημάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία γυναίκας, η κατηγορούμενη από τις

17/11/2025 μέχρι και τις 20/11/2025, αφαίρεσε από την οικία της, διάφορα

κοσμήματα συνολικής αξίας 44.500 ευρώ.

Από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Αγρινίου, διαπιστώθηκε ότι η κατηγορούμενη πώλησε έναντι του

χρηματικού ποσού των 1.500 ευρώ τα κοσμήματα σε εργαστήριο κοσμημάτων,

όπου τα παρέλαβε ο προσωρινά υπεύθυνος του εργαστήριου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί

στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας

