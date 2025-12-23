Εξιχνιάστηκε κλοπή με λεία 2.000 ευρώ στο Αγρίνιο

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άνδρα, κατηγορούμενου για κλοπή σε επιχείρηση, στο Αγρίνιο.

Εξιχνιάστηκε κλοπή με λεία 2.000 ευρώ στο Αγρίνιο
23 Δεκ. 2025 10:37
Pelop News

Εξιχνιάστηκε, από τους αστυνομικούςτης Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση στο Αγρίνιο και σε βάρος άνδρα τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος στις 14/12/2025 τα ξημερώματα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του φορώντας κουκούλα, περιλαίμιο και γάντια, εισήλθε σε επιχείρηση στο Αγρίνιο και αφαίρεσε από το συρτάρι της ταμειακής μηχανής το χρηματικό ποσό των 2.070 ευρώ.

Για την διερεύνηση του περιστατικού, διενεργήθηκαν ενδελεχείς έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, οι οποίοι ταυτοποίησαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου και εξιχνίασαν την κλοπή.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

