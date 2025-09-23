Εξιχνιάστηκε κλοπή στη Γαστούνη, δράστης 16χρονος
Ταυτοποιήθηκε 16χρονος ως ο δράστης διάρρηξης και κλοπής από σπίτι, στη Γαστούνη Ηλείας.
Εξιχνιάστηκε, από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, κλοπή που διαπράχθηκε στη Γαστούνη και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός 16χρονου, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.
Ειδικότερα, ο ανήλικος κατηγορούμενος προχθές το βράδυ, Κυριακή 21/09/2025 διέρρηξε οικία άνδρα και αφαίρεσε ένα κλειδί αυτοκινήτου.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ανήλικου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη έδρα Αμαλιάδας.
