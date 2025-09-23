Εξιχνιάστηκε κλοπή στη Γαστούνη, δράστης 16χρονος

Ταυτοποιήθηκε 16χρονος ως ο δράστης διάρρηξης και κλοπής από σπίτι, στη Γαστούνη Ηλείας.

Εξιχνιάστηκε κλοπή στη Γαστούνη, δράστης 16χρονος
23 Σεπ. 2025 10:49
Pelop News

Εξιχνιάστηκε, από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, κλοπή που διαπράχθηκε στη Γαστούνη και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός 16χρονου, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν  ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, ο ανήλικος κατηγορούμενος προχθές το βράδυ, Κυριακή 21/09/2025 διέρρηξε οικία άνδρα και αφαίρεσε ένα κλειδί αυτοκινήτου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ανήλικου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας – Παράλληλη έδρα Αμαλιάδας.
