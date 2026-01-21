Εξηγήσεις από Κυρανάκη για τον Οδοντωτό ζητούν οι Δήμοι Καλαβρύτων – Αιγιαλείας

Με κοινή επιστολή τους προς τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, οι Δήμαρχοι Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος και Αιγιαλείας Τάκης Ανδριόπουλος ζητούν διευκρινίσεις αναφορικά με την εξαίρεση του Οδοντωτού απ’ την τροποποίηση της Σύμβασης Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και την Hellenic Train ΑΕ. που κυρώθηκε την περασμένη εβδομάδα απ’ τη Βουλή.

Στην επιστολή τους οι κ.κ. Παπαδόπουλος και Ανδριόπουλος αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι κατά την πρόσφατη Τροποποίηση της Σύμβασης Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και την Hellenic Train ΑΕ «μ’ έκπληξη διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρξε η παραμικρή αναφορά στον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο, στην πληρότητα και ποιότητα των δρομολογίων της γραμμής, στην αναβάθμιση του τροχαίου υλικού και γενικά σ’ όλο το σύνολο των δομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Οδοντωτός και τα οποία σας είναι γνωστά εδώ και καιρό».

Και προσθέτουν: «Τους τελευταίους πέντε μήνες στις δυο συναντήσεις μας στο γραφείο σας -τον Αύγουστο και τον Δεκέμβριο- υπήρξαν από μέρους σας σαφείς δεσμεύσεις για τη θωράκιση της γραμμής, την αποκατάσταση της κανονικής και πλήρους εκτέλεσης των δρομολογίων, με ταυτόχρονη πρόνοια για το τροχαίο υλικό, τη συντήρηση της υποδομής κ.λπ. Παρά ταύτα, στο κείμενο της πρόσφατης νομοθετικής παρέμβασης δεν υπάρχει καμία σαφής αναφορά που να λειτουργεί με απόλυτα δεσμευτικό τρόπο για την Hellenic Train, καμία ονομαστική αναφορά στα δρομολόγια και στην πυκνότητα τους και καμία αναφορά στο σύνολο των υποχρεώσεων του Παρόχου για την αναβάθμιση της γραμμής».

Οι Δήμαρχοι Καλαβρύτων και Αιγιάλειας υπογραμμίζουν, επίσης, απευθυνόμενοι στον κ. Κυρανάκη ότι είναι «αναγκαίο να υπάρξουν άμεσα από μέρους σας σαφείς διευκρινίσεις αναφορικά με το νέο πλαίσιο υποχρεώσεων της Hellenic Train αλλά και τις πραγματικές προθέσεις του Ελληνικού Δημοσίου σε ό,τι αφορά στην κανονική λειτουργία του Οδοντωτού και στον εκσυγχρονισμό του».

Στην επιστολή, επίσης, αναφέρουν:

«Για μια ακόμη φορά θα θέλαμε να σας θυμίσουμε ότι για τους Δήμους Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος που στις 10 Μαρτίου φέτος συμπληρώνει 130 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, αποτελεί όχι μόνο ένα συγκοινωνιακό μέσο αλλά καθοριστικό παράγοντα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και βασικό στυλοβάτη της ζωής και της ευημερίας των περιοχών μας.

Ο Δήμοι Αιγιάλειας και Καλαβρύτων, όπως έχετε διαπιστώσει, δεν πρόκειται να υπαναχωρήσουν απ’ τις βασικές διεκδικήσεις τους οι οποίες σάς είναι εξίσου γνωστές εδώ και μήνες και οι οποίες πολύ συνοπτικά αναφέρονται στην επαναφορά των δρομολογίων στην αρχική μορφή τους, στην κανονική συντήρηση του τροχαίου υλικού και στην πλήρη στελέχωση του Οδοντωτού και κυρίως του Μηχανοστασίου στο Διακοπτό, στην άμεση δρομολόγηση των αναγκαίων έργων συντήρησης της υποδομής καθώς και όλων των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης σ’ όλη τη διαδρομή των 22 χιλιομέτρων. Επίσης, στην αποκατάσταση του κύρους του Οδοντωτού μέσω καμπάνιας προβολής της διαδρομής που θεωρείται η ομορφότερη σ’ όλη την Ευρώπη, στην ανακαίνιση και στον εκσυγχρονισμό όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τους επιβάτες του Οδοντωτού».

Τέλος, οι κ.κ. Παπαδόπουλος και Ανδριόπουλος επισημαίνουν: «Θα επαναλάβουμε ότι μετά την κύρωση απ’ τη Βουλή της αναθεωρημένης Σύμβασης ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και την Hellenic Train και προκειμένου να καθορίσουμε την περαιτέρω στάση μας, είναι αναγκαίο να υπάρξουν άμεσα αποσαφηνίσεις αναφορικά με τις προβλέψεις που έχουν ενσωματωθεί στην αναθεωρημένη Σύμβαση για την κανονική λειτουργία και την αναβάθμιση του Οδοντωτού»

