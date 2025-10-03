Εξηγήσεις ζητά η Σία Αναγνωστοπούλου από το Υπουργείο Υγείας για το νοσοκομείο Καλαβρύτων

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας με θέμα «Σχεδιαζόμενη κατάργηση της οργανικής αυτοτέλειας του Νοσοκομείου Καλαβρύτων» κατέθεσαν οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου και Φερχάτ Οζγκιούρ.

Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας προβλέπει την κατάργηση της οργανικής αυτοτέλειας του Νοσοκομείου Καλαβρύτων και την υπαγωγή του στο Νοσοκομείο Αιγίου, με τη σύσταση ενιαίων υπηρεσιών (Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Διοικητικής και Τεχνικής). Η εφαρμογή του σχεδίου σημαίνει ότι το Νοσοκομείο Καλαβρύτων δεν θα διαθέτει πλέον αυτόνομες υπηρεσίες, αλλά θα λειτουργεί υπό τη διοικητική και λειτουργική εποπτεία του Νοσοκομείου Αιγίου, με κίνδυνο σημαντικής υποβάθμισης.

Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσαν ομόφωνο ψήφισμα ενάντια στην κατάργηση της αυτοτέλειας, ενώ φορείς και κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν τον κίνδυνο αποψίλωσης προσωπικού, γεγονός που θα οδηγήσει σε σοβαρή αποδυνάμωση των υγειονομικών δομών. Ήδη γιατροί που είχαν επιλέξει να υπηρετήσουν μόνιμα στα Καλάβρυτα εκφράζουν την πρόθεσή τους να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές, λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργείται.

Το Νοσοκομείο Καλαβρύτων εξυπηρετεί έναν εκτεταμένο, ορεινό και δυσπρόσιτο δήμο 1.066 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το ιδιαίτερα προβληματικό οδικό δίκτυο καθιστά αδύνατη την άμεση πρόσβαση των κατοίκων σε άλλα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα το τοπικό νοσοκομείο να αποτελεί τη μοναδική εγγύηση περίθαλψης, ιδιαίτερα σε επείγοντα περιστατικά. Η διατήρηση της αυτοτέλειάς του δεν αποτελεί απλώς διοικητικό ζήτημα, αλλά θέμα ζωής και ασφάλειας για τους κατοίκους της περιοχής.

Με αυτά τα δεδομένα, τίθενται κρίσιμα ερωτήματα προς τον Υπουργό Υγείας: αν προτίθεται να εξαιρέσει το Νοσοκομείο Καλαβρύτων από τον σχεδιασμό κατάργησης της οργανικής του αυτοτέλειας, ποια μέτρα θα λάβει για την ενίσχυση της στελέχωσης και της εύρυθμης λειτουργίας του, καθώς και με ποιον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι κάτοικοι θα συνεχίσουν να έχουν άμεση και ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, χωρίς τον κίνδυνο υποβάθμισης του νοσοκομείου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



