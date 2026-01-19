Εξιτήριο εντός της ημέρας για τους 8 ορειβάτες μετά την περιπέτεια στον Ταΰγετο

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης των οκτώ ορειβατών που παρασύρθηκαν σε χαράδρα στον Ταΰγετος. Οι ορειβάτες μεταφέρθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι όλοι καλά στην υγεία τους, με τους περισσότερους να αναμένεται να λάβουν εξιτήριο εντός της ημέρας.

Πρόκειται για μέλη ορειβατικού συλλόγου από τη Φυλή Αττικής, που βρίσκονταν στην περιοχή στο πλαίσιο χειμερινής εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Η ομάδα αποτελείται από τέσσερις άνδρες ηλικίας 26, 36, 37 και 43 ετών και τέσσερις γυναίκες, δύο 37χρονες, μία 35χρονη και μία 31χρονη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ένας από τους ορειβάτες γλίστρησε σε δύσβατο σημείο. Επειδή όλα τα μέλη της ομάδας ήταν δεμένα μεταξύ τους με σχοινιά, το γλίστρημα είχε ως αποτέλεσμα να συμπαρασυρθούν όλοι, καταλήγοντας σε χαράδρα βάθους περίπου 200 μέτρων.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή περισσότερων από 90 πυροσβεστών, εθελοντών και δυνάμεων της ΕΜΑΚ από διαφορετικές περιοχές. Ελικόπτερο επιχείρησε να συνδράμει από αέρος, ωστόσο οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι δεν επέτρεψαν την ουσιαστική συμμετοχή του.

Οι περισσότεροι από τους ορειβάτες παρέμειναν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, παρουσιάζοντας ήπια συμπτώματα υποθερμίας. Ελάχιστοι έφεραν μώλωπες και εκδορές, ενώ ένας από αυτούς υπέστη ελαφρύ κάταγμα, χωρίς να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της ημέρας αναμένεται να λάβουν εξιτήριο οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Παράλληλα, οι ίδιοι έθεσαν ζήτημα ενίσχυσης της ελικοδιάσωσης στη χώρα, επισημαίνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη εξειδίκευση και εκπαίδευση στο ορεινό πεδίο.

Για το περιστατικό μίλησε και ο οδηγός βουνού Χρήστος Μπελογιάννης, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο και συμμετείχε ενεργά στη διάσωση. Όπως ανέφερε, οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την αποτελεσματική χρήση ελικοπτέρου, ενώ οι τραυματίες βρίσκονταν σε σοκ και αδυνατούσαν να κινηθούν.

Ο ίδιος σημείωσε ότι τελικά αποφασίστηκε η ασφαλής μεταφορά των ορειβατών από το βουνό με σχοινιά, σε μια διαδικασία που χαρακτήρισε «αυτοδιάσωση», με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης και εθελοντών. Όπως τόνισε, η κινητοποίηση υπήρξε μεγάλη και άμεση, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη για ενίσχυση του εξοπλισμού και των υποδομών διάσωσης, ενόψει και των αυξημένων κινδύνων που φέρνουν οι χειμερινές συνθήκες στο βουνό.

