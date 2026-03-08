Εξιτήριο για τους 22 Ιρανούς ναυτικούς στη Σρι Λάνκα

Η Σρι Λάνκα χορήγησε εξιτήριο σε 22 μέλη του πληρώματος του ιρανικού πολεμικού πλοίου IRIS Dena, τα οποία νοσηλεύονταν από την Τετάρτη στο νοσοκομείο Karapitiya της Galle, μετά τη βύθιση του πλοίου από αμερικανικό υποβρύχιο στα ανοικτά των χωρικών υδάτων της χώρας.

Οι 22 ναυτικοί μεταφέρθηκαν τη νύχτα σε παραθαλάσσιο θέρετρο στην ίδια περιοχή, καθώς το ναυτικό της Σρι Λάνκα ολοκλήρωσε την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 τις έρευνες για επιζώντες. Σύμφωνα με επίσημη εκτίμηση, εξακολουθούν να αγνοούνται λίγο πάνω από 60 άτομα.

Ένας ιατρικός αξιωματούχος του νοσοκομείου δήλωσε στο AFP ότι άλλοι 10 Ιρανοί παραμένουν νοσηλευόμενοι, ενώ οι σοροί 84 Ιρανών ναυτικών που ανασύρθηκαν από τον Ινδικό Ωκεανό βρίσκονται επίσης στο ίδιο νοσοκομείο.

Η επίθεση στο IRIS Dena αποτελεί την πρώτη στρατιωτική ενέργεια εκτός Μέσης Ανατολής από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν πριν από μία εβδομάδα.

Η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα αρνήθηκε κατηγορηματικά ισχυρισμούς περί πιέσεων από την Ουάσινγκτον για να εμποδίσει την επιστροφή των Ιρανών στην πατρίδα τους. Αξιωματούχοι τόνισαν ότι η Κολόμπο θα κινηθεί αποκλειστικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την εσωτερική νομοθεσία της χώρας.

Οι επιζώντες αντιμετωπίζονται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ενώ η κυβέρνηση έχει ζητήσει τη συνδρομή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Παράλληλα, η Σρι Λάνκα παρέχει ασφαλές καταφύγιο σε 219 ναυτικούς από το δεύτερο ιρανικό πλοίο IRIS Bushehr, στο οποίο επετράπη η είσοδος στα χωρικά ύδατα μετά τη βύθιση του Dena. Το πλήρωμα μεταφέρθηκε σε στρατόπεδο του Ναυτικού στη Βελισάρα, βόρεια της Κολόμπο, ενώ το πλοίο έχει παραληφθεί από το σριλανκέζικο ναυτικό.

Η μεταφορά του Bushehr στο βορειοανατολικό λιμάνι Τρινκομάλε καθυστερεί λόγω βλάβης στον κινητήρα και άλλων τεχνικών και διοικητικών ζητημάτων, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του ναυτικού.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η τύχη του πληρώματος του Bushehr και των διασωθέντων Ιρανών εξαρτάται από τις αποφάσεις της Σρι Λάνκα. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες σέβονται και αναγνωρίζουν την κυριαρχία της Σρι Λάνκα στον χειρισμό της κατάστασης», τόνισε στο AFP.

