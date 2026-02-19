«Έξω οι δυνάμεις καταστολής απ’ τα νοσοκομεία»! Η ανακοίνωση της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας

«Η φωνή των υγειονομικών δεν θα φιμωθεί»

19 Φεβ. 2026 22:19
Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Έξω οι δυνάμεις καταστολής απ’ τα νοσοκομεία!

Σήμερα το πρωί, ο κος Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από διμοιρίες των ΥΜΕΤ και της ΟΠΚΕ, προσήλθε στο Νοσοκομείο Νίκαιας για να κόψει τις γνωστές κορδέλες του νέου ΤΕΠ.

Τον περίμεναν εκατοντάδες εργαζόμενοι, γιατροί και κάτοικοι της περιοχής που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του σωματείου εργαζομένων του ΓΝ Νίκαιας , για να διαμαρτυρηθούν για την υποστελέχωση του νοσοκομείου που απεργάζεται με αφαίρεση οργανικών θέσεων και μεταφορά τους στο Αττικόν, πράγμα που θα οδηγήσει στην περαιτέρω υποβάθμιση των υγειονομικών υπηρεσιών της Δυτικής Αττικής.

Προκλητικά –όπως το συνηθίζει- ο υπουργός εμπορίας της υγείας, απευθύνθηκε με αναίδεια στους συγκεντρωμένους εργαζόμενους και διέταξε τα όργανα της τάξης να σπρώξουν βίαια τον κόσμο με ασπίδες και ρόπαλα, προκειμένου να εισέλθει στο νοσοκομείο.

Καταγγέλλουμε τη σύλληψη του συναδέλφου Δημήτρη Ζιαζιά, γιατρού στο Γ.Κ.Ν. Νίκαιας, μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρώην προέδρου της Ε.Ι.Ν.Α., τον οποίον κρατούσαν με χειροπέδες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ! Να το χωνέψει καλά ο κος Γεωργιάδης, όσο και να χρησιμοποιεί μια δική του πραγματικότητα παραστάσεων, δε μπορεί να κρύψει την εξοργιστική πολιτική της διάλυσης της Δημόσιας Υγείας, της υποστελέχωσης, της ιδιωτικοποίησης των βασικών υπηρεσιών του ΕΣΥ στο όνομα της ενίσχυσης του μεγάλου ιδιωτικού τομέα και των ασφαλιστικών εταιριών.

Η τρομοκρατία και η καταστολή δεν θα περάσουν. Η φωνή των υγειονομικών δεν θα φιμωθεί».

