Εξωδικαστικός: Πάνω από 53.000 ρυθμίσεις χρεών – Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες

Περισσότερες από 53.000 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, συνολικού ύψους 16,53 δισ. ευρώ, έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Η διαδικασία γνωρίζει αυξημένη προσφυγή από δανειολήπτες, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου που έκρινε προβληματικό τον υπολογισμό δόσεων και τόκων σε παλαιότερες ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη.

Μόνο τον Ιανουάριο 2026 καταγράφηκαν 2.554 ρυθμίσεις, που αφορούν οφειλές 773,87 εκατ. ευρώ – ποσό που αποτελεί νέο ρεκόρ για έναν μήνα και ξεπερνά το προηγούμενο υψηλό του Ιουνίου 2025 κατά 113 εκατ. ευρώ. Συνολικά, από την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού έχουν υποβληθεί 132.040 αιτήσεις, αντιστοιχώντας σε οφειλές 58,99 δισ. ευρώ. Το 53,84% των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί, ενώ το 32,71% παραμένει σε αρχικό στάδιο.

Η πλειονότητα των ρυθμίσεων αφορά οφειλές από 50.000 έως 200.000 ευρώ (38,4% των αιτήσεων), δείχνοντας ότι ο μηχανισμός χρησιμοποιείται κυρίως από νοικοκυριά και μικρομεσαίους οφειλέτες. Οι μεγάλες οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν το 57,6% του συνολικού ποσού (34 δισ. ευρώ), ενώ μόλις το 8,4% των οφειλών χαρακτηρίζεται ενήμερο.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι διαγραφές («κουρέματα») χρεών: Μέχρι σήμερα έχουν διαγραφεί οφειλές 5,29 δισ. ευρώ. Σε σχεδόν τις μισές περιπτώσεις προς χρηματοδοτικούς φορείς, το μέσο κούρεμα ξεπερνά το 30%. Συγκεκριμένα:

Κούρεμα άνω του 50%: 32,26% των οφειλετών

Κούρεμα 30%-50%: 15,95%

Χωρίς καμία διαγραφή: 32,57%

Μονοψήφια ποσοστά μείωσης: 7,44%

Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) δείχνουν υψηλή εγκρισιμότητα, με μέσο όρο 80% στους δέκα μεγαλύτερους πιστωτές τον Δεκέμβριο. Οι κορυφαίες επιδόσεις ανήκουν στην Intrum (96%), QQuant (95%) και doValue (85%). Οι τέσσερις μεγαλύτεροι servicers (Cepal, doValue, Intrum, QQuant) διαχειρίζονται το 93% των μη εξυπηρετούμενων δανείων (79,7 δισ. ευρώ), με την Cepal να κατέχει το 32,2%.

Σε ό,τι αφορά τα ποσά ρυθμίσεων, η Cepal προηγείται με 225,15 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 167,32 εκατ. από δάνεια νόμου Κατσέλη), ακολουθούμενη από doValue (133,81 εκατ.), QQuant (43,55 εκατ.) και Intrum (39,3 εκατ.).

Από πλευράς τύπων δανείων, το 36% των ρυθμίσεων αφορά στεγαστικά και το 32% καταναλωτικά. Σε ένα πλαίσιο αυξημένης δικαστικής αυστηρότητας, ο εξωδικαστικός μηχανισμός καθιερώνεται ως προτιμώμενη λύση για χιλιάδες οφειλέτες, προσφέροντας βιώσιμες ρυθμίσεις χωρίς δικαστική διαδικασία.

