«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»: Ενεργή η πλατφόρμα για το επόμενο βήμα των αιτήσεων

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για τις αιτήσεις του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» που περιλαμβάνουν και το σκέλος «Ανακαινίζω», σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η διαδικασία αφορά τους νέους που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση και σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο προς την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση της κύριας κατοικίας τους.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχεύει στην αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κατοικιών κατά τουλάχιστον τρεις κατηγορίες – δηλαδή άνω του 30% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας – συνδυάζοντας την προστασία του περιβάλλοντος με πρακτική στήριξη των νέων στην απόκτηση και βελτίωση της πρώτης κατοικίας.

Μέχρι στιγμής, στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 2.679 αιτήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 36,64 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης έχει οριστεί για τις 30 Απριλίου 2026.

Παράλληλα, από τα προγράμματα «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ για Νέους», έχουν ήδη ωφεληθεί 98.437 πολίτες, με συνολική επιδότηση άνω του 1,38 δισ. ευρώ, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στα ευάλωτα νοικοκυριά, μέσω αυξημένων ποσοστών επιχορήγησης.

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το πρόγραμμα εντάσσεται στη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, στηρίζοντας τη νέα γενιά στη δημιουργία ενεργειακά αποδοτικών, σύγχρονων και ποιοτικών κατοικιών, με απτό όφελος για τον πολίτη και το περιβάλλον.

