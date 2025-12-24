«Εξοικονομώ»: Παράταση έως Φεβρουάριο 2026

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» παρατείνεται και το 2026, δίνοντας σημαντική παράταση στους δικαιούχους για την ολοκλήρωση ενεργειακών αναβαθμίσεων κατοικιών. Η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής δανειακών συμβάσεων της πρώτης υπαγωγής μετατίθεται στις 9 Φεβρουαρίου 2026, ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προετοιμάζει ήδη το επόμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2026» με απλοποιημένες διαδικασίες.

Το «Εξοικονομώ 2025» στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών. Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (κεφάλαιο REPowerEU), με συνολικό προϋπολογισμό 924,27 εκατ. ευρώ και δημόσια δαπάνη περίπου 396,1 εκατ. ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται συμμετοχή;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν ενοικιαστές υπό προϋποθέσεις (με μισθωτήριο συγκεκριμένης διάρκειας). Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, ισχύουν ειδικοί κανόνες ανάλογα με τη χρήση της κατοικίας ως κύριας.

Ειδικές κατηγορίες με υψηλότερη επιδότηση

Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένα ποσοστά επιδότησης (έως 100%) για ευάλωτες ομάδες, όπως:

Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)

Τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Επιδοτούνται εργασίες που οδηγούν σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, όπως:

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Θερμομόνωση κελύφους

Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης

Εγκατάσταση συστημάτων ζεστού νερού χρήσης με ΑΠΕ

Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας

Ελάχιστοι ενεργειακοί στόχοι

Για να εγκριθεί η αίτηση, η κατοικία πρέπει να αναβαθμιστεί κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες (σε σχέση με το αρχικό Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης – ΠΕΑ) και να επιτευχθεί εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας άνω του 30%.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων δεν υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ ανά μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα. Το ποσό καθορίζεται με βάση την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας.

Προθεσμίες & «Εξοικονομώ 2026»

Η προθεσμία υπογραφής δανειακών συμβάσεων παρατείνεται έως 9 Φεβρουαρίου 2026. Το επόμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2026» αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του νέου έτους, με λιγότερη γραφειοκρατία, απλοποιημένες διαδικασίες και μεγαλύτερη στήριξη σε ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Για αναλυτικές πληροφορίες, δικαιολογητικά και υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη πλατφόρμα του προγράμματος.

