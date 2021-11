Facebook: Τέλος στην αναγνώριση προσώπου

Η Facebook Inc ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το σύστημά της αναγνώρισης προσώπου, το οποίο αναγνωρίζει αυτόματα τους χρήστες σε φωτογραφίες και βίντεο, επικαλούμενη ανησυχίες σχετικά με τη χρήση τέτοιου είδους τεχνολογίας.

«Οι ρυθμιστικοί φορείς βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία παροχής ενός σαφούς πλαισίου κανόνων που θα διέπουν τη χρήση της», ανέφερε ο Τζερόμ Πεσέντι, αντιπρόεδρος Τεχνητής Νοημοσύνης του Facebook, σε ανάρτηση του.

