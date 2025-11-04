«Φάγανε την κόρη μου άδικα. Δεν μισώ κανέναν, το κακό να σταματήσει εδώ», συγκλονίζει η μητέρα της 56χρονης στα Βορίζια

«Η αδερφή μου δεν γυρίζει πίσω, εμένα το χέρι μου θα φτιάξει. Θα κλειστούν άτομα στη φυλακή χωρίς να φταίνε. Δεν προκαλέσαμε, δεν προκαλούμε. Αυτοί απειλούν ότι θα ρίξουν βόμβα στο σπίτι μας»

04 Νοέ. 2025 17:19
Pelop News

Σε βαρύ κλίμα και βαθειάς οδύνης συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην Ευαγγελία Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στα Βορίζια. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στα Χανιά με πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας, μία ημέρα μετά το τελευταίο αντίο στον Φανούρη Καργάκη. Η μητέρα της 56χρονης, Βασιλική Φραγκιαδάκη, λίγες ώρες μετά τον τελευταίο αποχαιρετισμό στην κόρη της ζήτησε να «σταματήσει το κακό εδώ», τονίζοντας πως «δεν μισώ κανέναν».

Η Βασιλική Φραγκιαδάκη, μίλησε στο MEGA και αναφερόμενη στο Σάββατο όπου έγινε η αιματηρή συμπλοκή κατά την οποία σκοτώθηκε η κόρη της είπε: «ήμουν σπίτι μου και βγήκα έξω. Κατέβαζαν τους τραυματίες και τους έβαζαν στα αγροτικά και φεύγανε για να πάνε γιατρό».

«Δεν προκαλώ τίποτε αλλά θέλω να σταματήσει το κακό εδώ να μην έχουμε και άλλα. Δεν μισώ κανέναν, δεν έχω τίποτα με κανέναν. Το κακό να σταματήσει εδώ. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Φάγανε την κόρη μου άδικα», τόνισε η κυρία Φραγκιαδάκη.

«Δεν προκαλέσαμε ποτέ»
Από την πλευρά της η αδερφή της 56χρονης που τραυματίστηκε στη συμπλοκή, Γεωργία Φραγκιαδάκη, υποστήριξε πως «δεν τους προκαλέσαμε ποτέ, πάντα αυτοί προκαλούν. Βάλανε δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού μου και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Πάντα προκαλούνε». «Θρηνούμε την αδερφή μου που δεν φταίει πουθενά», ανέφερε.

Όσον αφορά την ημέρα που έγινε το αιματηρό περιστατικό, η κυρία Φραγκιαδάκη υποστήριξε πως «την ώρα που περνά από μπροστά μου (σ.σ. αυτοκίνητο) τρώω τη σφαίρα στο χέρι και γύρισα πλάτη. Έφυγα και πήγα σπίτι».

Σε ερώτηση για το ποιος πυροβόλησε τον Φανούρη Καργάκη, η κυρία Φραγκιαδάκη απάντησε: «δεν ξέρω. Κάτι που δεν είδα δεν μπορώ να το δω. Έχασα την αδερφή μου άδικα».

«Απειλούν ότι θα ρίξουν βόμβα στο σπίτι μας»
«Έχω παράπονο από την ΕΛΑΣ. Τους πήραμε τηλέφωνο και δεν ήρθαν σε 15 λεπτά που είναι η διαδρομή, ήρθαν μετά από 1:30 ώρα δύο άτομα και είπαν θα έρθει κλιμάκιο από τα Χανιά. Ήρθε. Εκείνη την ημέρα έπρεπε να κάνουν το χωριό αστακό όχι μετά που μας σκότωσαν», είπε.

«Η αδερφή μου δεν γυρίζει πίσω, εμένα το χέρι μου θα φτιάξει. Θα κλειστούν άτομα στη φυλακή χωρίς να φταίνε. Δεν προκαλέσαμε, δεν προκαλούμε. Αυτοί απειλούν ότι θα ρίξουν βόμβα στο σπίτι μας», υποστήριξε.
