Φαίη Σκορδά: Πότε θα γίνει ο γάμος με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, η ανατροπή

Νέα δεδομένα για τον πολυαναμενόμενο γάμο της Φαίης Σκορδά

Φαίη Σκορδά: Πότε θα γίνει ο γάμος με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, η ανατροπή
22 Μαρ. 2026 20:48
Νέα δεδομένα για τον πολυαναμενόμενο γάμο της Φαίης Σκορδά ήρθαν στο φως της δημοσιότητας το πρωί της Κυριακής (22.03.2026). Η δημοσιογράφος Αφροδίτη Γραμμέλη, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», αποκάλυψε παρασκήνια που αναθεωρούν όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τη σχέση της παρουσιάστριας με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της κ. Γραμμέλη, η πρόταση γάμου δεν είναι πρόσφατη, αλλά εκκρεμεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Συγκεκριμένα, η πρόταση φέρεται να έγινε το καλοκαίρι του 2024, την περίοδο της μετάβασης της Φαίης Σκορδά από τον ΣΚΑΪ στο MEGA.

«Η πρόταση έγινε το καλοκαίρι μεταξύ των δύο συμβολαίων. Από τότε υπάρχει στο μυαλό αυτός ο γάμος», ανέφερε η δημοσιογράφος, διαψεύδοντας τα σενάρια που ήθελαν την πρόταση να έχει γίνει σε πρόσφατα ταξίδια στην Ιταλία ή την Αμερική.

Από τον πολιτικό στον θρησκευτικό γάμο

Η μεγαλύτερη είδηση αφορά το είδος της τελετής. Ενώ οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για έναν κλειστό πολιτικό γάμο, η Αφροδίτη Γραμμέλη αποκάλυψε πως το ζευγάρι προσανατολίζεται πλέον σε θρησκευτικό γάμο.

Η τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα μετά το Πάσχα.

Θα είναι μια πιο «ανοιχτή» τελετή σε σχέση με ό,τι αναμενόταν, περιλαμβάνοντας φίλους, συνεργάτες και τις οικογένειες του ζευγαριού. Παρά το γεγονός ότι θα είναι θρησκευτικός, ο γάμος θα διατηρήσει τη διακριτικότητα που χαρακτηρίζει τη σχέση του ζευγαριού από την πρώτη στιγμή.

«Θα είναι ένας γάμος στα μέτρα τους», τόνισε η δημοσιογράφος, επισημαίνοντας ότι η Φαίη Σκορδά επιθυμεί να μοιραστεί αυτή τη στιγμή με τους δικούς της ανθρώπους, χωρίς ωστόσο να χάσει την προσωπική της ηρεμία.

