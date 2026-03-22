Παπαρίζου: Το παρασκήνιο γύρω από τις πληροφορίες για την υγεία της

Επιμένει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στο ρεπορτάζ για νοσηλεία της Έλενας Παπαρίζου, παρά τη διάψευση της ίδιας.

22 Μαρ. 2026 19:45
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια ιδιότυπη δημοσιογραφική κόντρα σχετικά με την κατάσταση της υγείας της Έλενας Παπαρίζου. Παρά το γεγονός ότι η ίδια η καλλιτέχνις προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση των φημών περί νοσηλείας της μέσω ανάρτησης στα social media, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Λάμπρος Κωνσταντάρας επανήλθε στο θέμα, εμμένοντας στις πληροφορίες του.

Η αρχή έγινε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», όπου ο κ. Κωνσταντάρας μετέφερε ως αποκλειστική πληροφορία ότι η τραγουδίστρια εισήχθη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο προ ημερών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, η κατάστασή της παρουσίασε βελτίωση, ωστόσο δεν είχε προσδιοριστεί ημερομηνία εξιτηρίου.

Η άμεση αντίδραση της Έλενας Παπαρίζου, η οποία διέψευσε το γεγονός, δεν στάθηκε ικανή να μεταπείσει τον δημοσιογράφο. Στη σημερινή εκπομπή (22 Μαρτίου 2026), ο παρουσιαστής πήρε την πλήρη ευθύνη του ρεπορτάζ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα μου επιτρέψει να επιμείνω στο ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που έχω, τις οποίες δεν αμφισβητώ… μπορώ να καταλάβω γιατί η ίδια ενδεχομένως να μην θέλει να επιβεβαιώσει πράγματα, είναι δικαίωμά της».

Ο δημοσιογράφος απέφυγε να επεκταθεί σε λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση του προβλήματος υγείας, επικαλούμενος τον σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα της τραγουδίστριας. Περιορίστηκε στο να ευχηθεί «καλή ανάρρωση», κλείνοντας το θέμα από την πλευρά του, αλλά χωρίς να ανακαλέσει την αρχική του είδηση.

Προς το παρόν, η πλευρά της τραγουδίστριας δεν έχει επανέλθει με νέα ανακοίνωση, διατηρώντας τη θέση που εξέφρασε μέσω της χθεσινής της ανάρτησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ