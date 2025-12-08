«Φαινόταν ο ένας να κρατάει το μαχαίρι και ο άλλος να έχει αίματα στα δάχτυλα», έστησαν ενέδρα σε 14χρονο και τον σάπισαν στο ξύλο! ΦΩΤΟ

Ενέδρα με δόλωμα ένα γυναικείο προφίλ έστησαν στον 14χρονο στο Χολαργό και τον μαχαίρωσαν επτά φορές σε διάφορα σημεία του σώματος του. Αντί να κρυφτούν όμως επέλεξαν την ημέρα της επίθεσης να ανεβάσουν στα sociαl media φωτογραφία με το μαχαίρι που φαίνεται να χρησιμοποιήσαν εναντίον του ανηλίκου.

Όλα ξεκίνησαν στις 15:30 το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (06.12.2025) με τον 14χρονο να φτάνει ανυποψίαστο στην οδό Καραολή Δημητρίου στο Χολαργό προκειμένου να συναντηθεί με την κοπέλα που είχε κλείσει ραντεβού μέσω των social media. Κι έτσι κι έγινε. Ο 14χρονος για περίπου μια ώρα συνομιλούσε με το κορίτσι που είχε φτάσει στη συνάντηση. Ξαφνικά όμως μπροστά του εμφανίστηκαν δύο άτομα ηλικίας 17 και 19 ετών, με τους οποίους είχε προηγούμενα. Οι δύο τους, του επιτέθηκαν με τον έναν από αυτούς να τον χτυπά με γροθιές, ενώ ο άλλος με ένα μαχαίρι τον κάρφωσε στο γλουτό, στην κοιλία αλλά και στο χέρι.

Αμέσως οι δράστες έφυγαν από το σημείο, ενώ ο 14χρονος πήγε σε καφετέρια της περιοχής προκειμένου οι υπάλληλοι να τον βοηθήσουν να περιποιηθεί τα τραύματα του. Σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω οι δράστες μετά από 9 ώρες από το συμβάν, ανέβασαν στο διαδίκτυο βίντεο στο οποίο ο ένας κρατούσε το μαχαίρι κι ο άλλος είχε αίματα στα δάχτυλα.

«Προχθές ο κολλητός μου μιλούσε με μια κοπέλα όπου θα την έβλεπε για πρώτη φορά από κοντά, την είχε γνωρίσει από live του Tik tok. Στο live αυτό είχε γνωρίσει ακόμη δύο παιδιά, αλλά είχε τσακωθεί μαζί τους. Η κοπέλα συνέχιζε να του στέλνει μηνύματα και του είπε ότι είχε βγει από το νοσοκομείο και να συναντηθούν. Έλεγε ψέματα ότι ήταν στο νοσοκομείο», λέει στο newsit.gr η φίλη του 14χρονου.

Και συνεχίζοντας προσθέτει: «Του έλεγα να πάει στην Φιλαδέλφεια ή στο σπίτι της, του έλεγε και καλά ότι έχει βγάλει 100€ και να πάνε να φάνε. Ο φίλος μου δεν της απαντούσε κατευθείαν στα μηνύματα, μέχρι που του ξανά έστειλε και της είπε να έρθει στο Χολαργό. Αυτή ήρθε με μια φίλη της και πήγανε και κάθισαν στα σκαλάκια στο γυμνάσιο. Όση ώρα ήταν εκεί περίπου τα κορίτσια ήταν διαρκώς στο κινητό τους και μετά εμφανίστηκαν τα δύο αγόρια».

Στη συνέχεια η φίλη του 14χρονου περιγράφει τη στιγμή της επίθεσης, με τον ανήλικο να δέχεται τις μαχαιριές. «Άρχισαν να τον μαχαιρώνουν και να το χτυπάνε με μπουνιές στο πρόσωπο και στο σώμα. Αφού έφυγαν ο φίλος μου κατέβηκε από τα σκαλάκια. Τον είχαν μαχαιρώσει δύο φορές στο γλουτό, μια στην κοιλιά και τρεις στο μπούτι. Αφού κατέβηκε και ήρθε στο μαγαζί, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε τι συνέβη, ευτυχώς ήταν καλά, δεν έχασε τις αισθήσεις του.

Πήγανε στο νοσοκομείο, του έραψαν τα τραύματα και τώρα νοσηλεύεται. Αυτή η κοπέλα άλλη φωτογραφία είχε στο TikTok και άλλη στο Instagram και άλλη εμφανίστηκε από κοντά. Η κοπέλα αυτή του την έστησε, όσο τον χτυπούσαν αυτές γελούσαν και μετά από 9 ώρες ανέβασαν στα social media φωτογραφίες και βίντεο με τα μαχαίρια και είχαν γράψει κάτι του τύπου ότι είχαν κερδίσει επειδή τον μαχαίρωσαν, συγκεκριμένα φαινόταν ο ένας να κρατάει το μαχαίρι και ο άλλος να έχει αίματα στα δάχτυλα».

Ο ανήλικος που χειρουργήθηκε νοσηλεύεται στο Παίδων Αγία Σοφία, εκτός κινδύνου, ενώ οι δύο δράστες να έχουν ταυτοποιηθεί και να αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.

