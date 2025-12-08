Κρήτη: Αγρότες χτύπησαν αστυνομικούς, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες που διώκονται για εγκληματική οργάνωση, ΦΩΤΟ

Σε Ηράκλειο και Χανιά σοβαρά τα επεισόδια με αγρότες και κτηνοτρόφους έξω από τα αεροδρόμια των δύο μεγάλων πόλεων της Κρήτης.

Κακοκαιρία Byron: Η δραματική επιχείρηση διάσωσης μητέρας και βρέφους 6 μηνών στη Μάνδρα, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν ενώ καταγράφηκαν και επιθέσεις σε οχήματα της Αστυνομίας. Οι υπαίτιοι έχουν ταυτοποιηθεί και θα αντιμετωπίσουν κακουργηματικές κατηγορίες για εγκληματική oργάνωση.

Οι αγρότες «έσπασαν» τα μπλόκα της ΕΛΑΣ, με τα ΜΑΤ να απομακρύνονται από το σημείο και κινήθηκαν προς το αεροδρόμιο Χανίων. Μάλιστα αναποδογύρισαν ένα περιπολικό που ήταν στημένο στο μπλόκο της αστυνομίας, ενώ βανδάλισαν και μία κλούβα των ΜΑΤ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Την ίδια ώρα, αγρότες στο Ηράκλειο, έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και εισέβαλαν στην πίστα του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ανασταλεί η λειτουργία των αεροδρομίων Ηρακλείου και Χανίων καθώς συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Κρήτη

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων:

-στο τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου

και

-στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής:

Για την κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου –Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηρακλειο.

Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Άγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου -Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-Β.Ο.Α.Κ.-Αγ. Νικόλαο.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



