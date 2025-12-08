Κρήτη: Αγρότες χτύπησαν αστυνομικούς, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες που διώκονται για εγκληματική οργάνωση, ΦΩΤΟ

Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν ενώ καταγράφηκαν και επιθέσεις σε οχήματα της Αστυνομίας

Κρήτη: Αγρότες χτύπησαν αστυνομικούς, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες που διώκονται για εγκληματική οργάνωση, ΦΩΤΟ
08 Δεκ. 2025 17:47
Pelop News

Σε Ηράκλειο και Χανιά σοβαρά τα επεισόδια με αγρότες και κτηνοτρόφους έξω από τα αεροδρόμια των δύο μεγάλων πόλεων της Κρήτης.

Κακοκαιρία Byron: Η δραματική επιχείρηση διάσωσης μητέρας και βρέφους 6 μηνών στη Μάνδρα, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν ενώ καταγράφηκαν και επιθέσεις σε οχήματα της Αστυνομίας. Οι υπαίτιοι έχουν ταυτοποιηθεί και θα αντιμετωπίσουν κακουργηματικές κατηγορίες για εγκληματική oργάνωση.

Οι αγρότες «έσπασαν» τα μπλόκα της ΕΛΑΣ, με τα ΜΑΤ να απομακρύνονται από το σημείο και κινήθηκαν προς το αεροδρόμιο Χανίων. Μάλιστα αναποδογύρισαν ένα περιπολικό που ήταν στημένο στο μπλόκο της αστυνομίας, ενώ βανδάλισαν και μία κλούβα των ΜΑΤ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.
Την ίδια ώρα, αγρότες στο Ηράκλειο, έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και εισέβαλαν στην πίστα του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ανασταλεί η λειτουργία των αεροδρομίων Ηρακλείου και Χανίων καθώς συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Κρήτη
Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων:

-στο τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου
και

-στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής:

Για την κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου –Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηρακλειο.

Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Άγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου -Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-Β.Ο.Α.Κ.-Αγ. Νικόλαο.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Κρήτη: Αγρότες χτύπησαν αστυνομικούς, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες που διώκονται για εγκληματική οργάνωση, ΦΩΤΟ Κρήτη: Αγρότες χτύπησαν αστυνομικούς, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες που διώκονται για εγκληματική οργάνωση, ΦΩΤΟ Κρήτη: Αγρότες χτύπησαν αστυνομικούς, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες που διώκονται για εγκληματική οργάνωση, ΦΩΤΟ Κρήτη: Αγρότες χτύπησαν αστυνομικούς, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες που διώκονται για εγκληματική οργάνωση, ΦΩΤΟ Κρήτη: Αγρότες χτύπησαν αστυνομικούς, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες που διώκονται για εγκληματική οργάνωση, ΦΩΤΟ Κρήτη: Αγρότες χτύπησαν αστυνομικούς, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες που διώκονται για εγκληματική οργάνωση, ΦΩΤΟ Κρήτη: Αγρότες χτύπησαν αστυνομικούς, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες που διώκονται για εγκληματική οργάνωση, ΦΩΤΟ Κρήτη: Αγρότες χτύπησαν αστυνομικούς, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες που διώκονται για εγκληματική οργάνωση, ΦΩΤΟ Κρήτη: Αγρότες χτύπησαν αστυνομικούς, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες που διώκονται για εγκληματική οργάνωση, ΦΩΤΟ Κρήτη: Αγρότες χτύπησαν αστυνομικούς, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες που διώκονται για εγκληματική οργάνωση, ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ