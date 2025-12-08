Κακοκαιρία Byron: Η δραματική επιχείρηση διάσωσης μητέρας και βρέφους 6 μηνών στη Μάνδρα, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Η οικογένεια ζήτησε βοήθεια και οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα

08 Δεκ. 2025 17:25
Pelop News

Όταν τις προηγούμενες ημέρες η σφοδρή κακοκαιρία Byron έπληξε και τη Δυτική Αττική τις προηγούμενες ημέρες προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στη Μάνδρα, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε χείμαρρους και αρκετές περιοχές να αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο.

Στην περιοχή Άη Γιάννη Κορακά σημειώθηκε ένα από τα πιο απαιτητικά περιστατικά, όταν μια μητέρα και το βρέφος της, μόλις έξι μηνών, εγκλωβίστηκαν στο σπίτι τους λόγω της αιφνίδιας ανόδου των νερών. Η οικογένεια ζήτησε βοήθεια και οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα. Η ΕΜΑΚ και τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης έφτασαν στην περιοχή μέσα σε σύντομο χρόνο, ξεκινώντας τον επιχειρησιακό σχεδιασμό υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Οι διασώστες χρειάστηκε να προχωρήσουν μέσα σε βαθιά νερά και περιοχές με περιορισμένη ορατότητα, αναζητώντας την ασφαλέστερη πρόσβαση προς την οικία. Η διαδικασία απαιτούσε συνεχή αξιολόγηση, καθώς το έδαφος άλλαζε από λεπτό σε λεπτό λόγω της ροής του νερού.

Στον συντονισμό της επιχείρησης συνέβαλε ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, ο οποίος συμμετείχε στην καθοδήγηση των σωστικών συνεργείων, ώστε η προσέγγιση στο σημείο να γίνει με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Η ΕΜΑΚ ολοκλήρωσε τη διάσωση με επιτυχία, μεταφέροντας μητέρα και βρέφος σε ασφαλές σημείο χωρίς τραυματισμούς.

Σημειώνεται ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας είχαν κηρυχθεί, λόγω της κακοκαιρίας «Byron», οι δήμοι Μεγαρέων, Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα και οι δημοτικές ενότητες Οινόης και Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

