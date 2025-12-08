Προσοχή: Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένο μπιφτέκι λόγω σαλμονέλας

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ αναφέρει:

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση μικροβιολογικών κριτηρίων ασφάλειας τροφίμων», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: « ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ», με κωδικό παρτίδας: 31102025 και ημερομηνία ανάλωσης έως 31.10.2026, που παράγεται από την επιχείρηση ”Π.ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” και σε συνεργασία με τo Εργαστήριo Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθήνας του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε η παρουσία του

παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp .

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το καταναλώσουν.

