Φάκελος τρένο: Η μόδα των «light train» και… Πάτρα όπως Βαρκελώνη!

Η Πάτρα το 2028 θα δει το τραίνο να φτάνει στο Ρίον και στην οδό Κανελλοπούλου και στη συνέχεια ένα «light train» να διασχίζει τον αστικό ιστό της πόλης.

Ενα τέτοιο «light train» θα δούμε και στην Πάτρα
13 Δεκ. 2025 16:10
Pelop News

Στο άκουσμα του όρου «light train» από τον Κώστα Κυρανάκη, υπήρξαν αρκετοί που ένιωσαν ότι η Πάτρα αδικείται (για μια ακόμη φορά) στο θέμα του σιδηροδρόμου.
Η αλήθεια είναι, όμως, αρκετά διαφορετική, καθώς τέτοιου είδους τρένα χρησιμοποιούν πολλές μεγάλες πόλεις του κόσμου. Από το «Stadtbahn» της Κολωνίας, μέχρι το «Docklands Light Railway» του Λονδίνου (χωρίς, μάλιστα οδηγούς) και από το «Metro Rail Light Rail» του Λος Αντζελες έως τα δυο «Trambaix & Trambesòs» της Βαρκελώνης, το σύγχρονο τραμ εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες κόσμο. Για να μην πάμε στο «Max Light Rail» του Πόρτλαντ, ένα τα πιο μοντέρνα light rail συστήματα των ΗΠΑ, πολύ φιλικό προς πεζούς και ποδήλατα, αλλά και στο τρένο της Μελβούρνης, το οποίο είναι το μεγαλύτερο αστικό δίκτυο τραμ στον κόσμο.
Οπως καταλαβαίνει κανείς, το «ligh train» είναι στην ουσία ελαφριά τρένα με χαμηλό βάρος και ταχύτητα, τα οποία κινούνται στο ίδιο επίπεδο με τον δρόμο, έχουν δική τους υποδομή ή κοινόχρηστη με αυτοκίνητα και είναι οικονομικότερα στην κατασκευή. Αν ρίξει κανείς μια ματιά στο αντίστοιχο τραμ της Αθήνας, το οποίο λειτουργεί από το 2004, θα μπορέσει να κάνει ένα άλμα στη μελλοντική εικόνα και της σιδηροδρομικής Πάτρας.



