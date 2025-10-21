Φάμελλος από την Κομοτηνή: «Η ελληνική περιφέρεια εκπέμπει SOS – Χρειαζόμαστε ενίσχυση της μεταποίησης»

Την ανάγκη για ενίσχυση της ελληνικής μεταποίησης και για ουσιαστική στήριξη της περιφέρειας, που αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα εισοδήματος και ανάπτυξης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, κατά την επίσκεψή του στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής.

«Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας μας είναι το πολύ χαμηλό εισόδημα και η μεγάλη δημογραφική κρίση, ειδικά στην περιφέρεια. Δυστυχώς η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη είναι από τις τελευταίες περιφέρειες της Ευρώπης σε εισόδημα και αγοραστική δύναμη», σημείωσε ο κ. Φάμελλος, προσθέτοντας ότι η πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι «το ακριβώς αντίθετο από αυτό που κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι στην περιοχή υπάρχουν καινοτόμες επιχειρήσεις που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του εισοδήματος και του εθνικού προϊόντος, όμως αυτές «πιέζονται από την ακρίβεια, την έλλειψη θεσμικού πλαισίου στις βιομηχανικές ζώνες και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον».

«Όλες οι επιχειρήσεις υποκλίνονται στις πιέσεις από τα funds, τις τράπεζες και τις μεγάλες εταιρείες ενέργειας. Χρειάζεται να αλλάξει το σύστημα χρηματοδότησης, ώστε να στηρίζεται η πραγματική απασχόληση, οι καθαροί και καλοί μισθοί, αλλά και η παραγωγή πλούτου στη χώρα», υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «δέκα πληγές του Φαραώ» που πλήττουν τους Έλληνες αγρότες, επισημαίνοντας ότι η απουσία σαφούς πλαισίου χρηματοδότησης και ελέγχων στη μεταποίηση δημιουργεί στρέβλωση στον ανταγωνισμό και αποδυναμώνει την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε πως «η Προοδευτική Ελλάδα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να δώσει μέλλον, με καλές αμοιβές και υγιή επιχειρηματικότητα που φέρνει καινοτομία και δημιουργεί εισόδημα», τονίζοντας ότι απαιτείται ριζική αλλαγή πορείας στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

