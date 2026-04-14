Φάμελλος κατά Μητσοτάκη για Λαζαρίδη: «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»

Με νέα ανάρτησή του στο Facebook, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή την υπόθεση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριου Λαζαρίδη. Ο κ. Φάμελλος υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός συνεχίζει να καλύπτει πολιτικά τον υφυπουργό, παρά τις καταγγελίες και τις αποκαλύψεις που, όπως αναφέρει, έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες.

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, κάνοντας λόγο για «εξαπάτηση του ελληνικού Δημοσίου» και για προσβολή των πολιτών, ενώ συνδέει ευθέως την υπουργοποίηση του Μακάριου Λαζαρίδη με πολιτική ανταμοιβή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η παρέμβασή του έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων της Κουμουνδούρου για το ίδιο θέμα, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητά ανοιχτά την αποπομπή του υφυπουργού από την κυβέρνηση.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανεβάζει τον πήχη της αντιπαράθεσης, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να εμφανίζεται ως ανενημέρωτος. Οπως αναφέρει, κάθε ημέρα που περνά με τη σημερινή κυβέρνηση, πλήττονται η έννοια της αξιοκρατίας και η εικόνα της χώρας, ενώ επιρρίπτει στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπική ευθύνη για τη διατήρηση του Μακάριου Λαζαρίδη στο κυβερνητικό σχήμα.

Στο ίδιο κείμενο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εντάσσει την υπόθεση σε ένα ευρύτερο πολιτικό αφήγημα περί «καθεστώτος αριστείας», αναφέροντας και άλλα πρόσωπα που, κατά την αντιπολίτευση, έχουν συνδεθεί με ζητήματα θεσμικής ή πολιτικής αξιοπιστίας. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να μετατρέψει την υπόθεση Λαζαρίδη από μεμονωμένο περιστατικό σε στοιχείο συνολικής αποδόμησης της κυβερνητικής εικόνας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν είναι μια απλή κομματική ανακοίνωση. Ερχεται σε μια στιγμή που ο Μακάριος Λαζαρίδης έχει μόλις αναλάβει καθήκοντα υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τις πρόσφατες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερη ένταση στην αντιπαράθεση.

Σκληραίνει η γραμμή της αντιπολίτευσης

Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει αποφασισμένος να κρατήσει ψηλά στην επικαιρότητα την υπόθεση, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πολιτικές απαντήσεις και όχι να αφήνει, όπως λέει, την υπόθεση να σέρνεται. Η φράση του Σωκράτη Φάμελλου «σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα» αποτυπώνει καθαρά τη γραμμή που επιλέγει πλέον η αξιωματική αντιπολίτευση: σκληρή προσωπική πίεση προς τον πρωθυπουργό και ευθεία σύνδεση της υπόθεσης με το συνολικό προφίλ της κυβέρνησης.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί αν το Μαξίμου θα δώσει επίσημη απάντηση ή αν θα επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Σε κάθε περίπτωση, η νέα ανάρτηση Φάμελλου βάζει ξανά στο κέντρο της πολιτικής σύγκρουσης τον Μακάριο Λαζαρίδη και μετατρέπει την υπόθεση σε ακόμα ένα πεδίο μετωπικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ.

