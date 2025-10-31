Φάμελλος: «Οι δήμοι είναι τα κύτταρα της Δημοκρατίας – Η κυβέρνηση απαξιώνει την αυτοδιοίκηση»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη θεσμική και οικονομική απαξίωση της αυτοδιοίκησης άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μετά τη συνάντησή του με τους δημάρχους Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης, ζητώντας «ισχυρούς δήμους και ενεργούς πολίτες» ως θεμέλιο μιας προοδευτικής Ελλάδας.

31 Οκτ. 2025 15:02
Pelop News

Την ανησυχία του για τη θεσμική και οικονομική υποβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, μετά τη συνάντησή του με τους δημάρχους Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης, ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.

Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε τους δήμους «κύτταρα της δημοκρατίας» και υπογράμμισε ότι «μια προοδευτική Ελλάδα χρειάζεται ισχυρούς δήμους και πολίτες που να συμμετέχουν».

«Η κυβέρνηση επιτίθεται στην αυτοδιοίκηση, περιορίζοντας τη χρηματοδότηση και αφαιρώντας πόρους με μέτρα όπως το τέλος ανθεκτικότητας, τα πρόστιμα του ΚΟΚ, το αυξημένο κόστος ενέργειας και το τέλος ταφής», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι η έλλειψη προσωπικού στους δήμους μετακυλίει το βάρος στους πολίτες, οι οποίοι καλούνται να πληρώνουν ολοένα και υψηλότερα δημοτικά τέλη.

«Οι επιλογές Μητσοτάκη κοστίζουν στους πολίτες»

Στρέφοντας τα βέλη του κατά του πρωθυπουργού, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης οδηγούν σε αδύναμους δήμους και επιβαρύνουν τους πολίτες: «Οι επιλογές του κ. Μητσοτάκη δημιουργούν μεγάλο κόστος στον πολίτη, που δεν έχει υπηρεσίες και καλή ποιότητα ζωής και πληρώνει όλο και ακριβότερα τέλη».

Ζήτησε μάλιστα μια «μεγάλη μεταρρύθμιση» με κεντρικό πυλώνα την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα από συνεργασία κράτους, εργαζομένων και κοινωνίας.

«Η δημοκρατία χρειάζεται ισχυρούς δήμους»

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει χώρο συνεννόησης των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων: «Μια ισχυρή δημοκρατία θέλει και ισχυρούς δήμους και ισχυρή κοινωνία. Οι πολιτικές προτάσεις των κομμάτων πρέπει να συναντηθούν με τις ανάγκες της αυτοδιοίκησης για μια καλύτερη Ελλάδα».

Καταλήγοντας, προειδοποίησε ότι «η χώρα βαδίζει από το κακό στο χειρότερο» και τόνισε την ανάγκη άμεσης πολιτικής αλλαγής και ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης ως προϋπόθεσης δημοκρατικής ανασυγκρότησης.
