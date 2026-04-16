Φάμελλος σε Μητσοτάκη: «Παραιτηθείτε για να ανασάνει η χώρα» – Πίεση σε ΠΑΣΟΚ για πρόταση δυσπιστίας

Την παραίτηση της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους της αντιπαράθεσης στη συζήτηση για το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των θεσμών. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει πλέον εξαντλήσει κάθε πολιτικό και θεσμικό περιθώριο και κάλεσε τον πρωθυπουργό να αποχωρήσει «το συντομότερο δυνατό», ώστε, όπως είπε, να μπορέσει η χώρα να ανασάνει.

Στην ομιλία του συνέδεσε άμεσα το αίτημα αυτό με τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας την υπόθεση ως ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα για την αξιοπιστία της κυβέρνησης. Κατά τον ίδιο, οι εξελίξεις αυτές δεν συνιστούν ένα ακόμη μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά συμπυκνώνουν ένα συνολικό μοντέλο εξουσίας που λειτουργεί με αδιαφάνεια, πολιτική κάλυψη και θεσμική ασυδοσία.

Πίεση προς το ΠΑΣΟΚ για πρόταση δυσπιστίας

Ο κ. Φάμελλος επανέφερε με έμφαση την πρότασή του προς το ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας, επιλέγοντας να ασκήσει δημόσια πίεση στη Χαριλάου Τρικούπη μέσα στην ίδια την αίθουσα της Ολομέλειας. Υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση και έθεσε ανοιχτά το ερώτημα αν θα αξιοποιήσει αυτόν τον ρόλο έμπρακτα ή αν θα αρκεστεί σε καταγγελίες και δηλώσεις. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του θα στηρίξει κάθε κοινοβουλευτικό μέσο που μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή.

Με αυτόν τον τρόπο, η παρέμβασή του δεν απευθυνόταν μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και προς την υπόλοιπη αντιπολίτευση, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να εμφανιστεί ως η δύναμη που πιέζει για κλιμάκωση και όχι για απλή διαμαρτυρία. Το μήνυμα ήταν σαφές: κατά την Κουμουνδούρου, η συγκυρία δεν επιτρέπει αναμονή, αλλά απαιτεί κοινοβουλευτική σύγκρουση με στόχο την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης.

Στο στόχαστρο και ο Λαζαρίδης

Ένα από τα κεντρικά σημεία της ομιλίας του αφορούσε τον Μακάριο Λαζαρίδη, για τον οποίο ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε ανοιχτά την αποπομπή του από την κυβέρνηση. Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, έθεσε το ερώτημα γιατί ο κ. Λαζαρίδης εξακολουθεί να παραμένει στη θέση του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η παραμονή του δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται με ρόλο που, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, έπαιξε στην προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τον υφυπουργό «σήμα κατατεθέν» της κυβέρνησης, ενώ επέμεινε ότι η απομάκρυνσή του θα έπρεπε να είχε γίνει από την πρώτη στιγμή. Η δε σημερινή δήλωση Λαζαρίδη για καταλογισμό τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών παρουσιάστηκε από τον κ. Φάμελλο ως έμμεση παραδοχή ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα νομιμότητας στην υπόθεσή του.

Υποκλοπές και αιχμές για το Μαξίμου

Ο Σωκράτης Φάμελλος επανέφερε στο επίκεντρο και το σκάνδαλο των υποκλοπών, υποστηρίζοντας ότι το Predator δεν ήταν μια ιδιωτική υπόθεση, αλλά μια επιχείρηση που, όπως είπε, οργανώθηκε και εκτελέστηκε στο Μαξίμου. Σε αυτό το πλαίσιο, άφησε σαφείς αιχμές για το αν η κυβέρνηση προτίθεται να επιτρέψει στη Δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως τη νεότερη δικαστική εξέλιξη που αφορά ενδεχόμενα αδικήματα, μεταξύ αυτών και κατασκοπεία, ή αν θα αναζητηθούν νέοι τρόποι καθυστέρησης και θεσμικής προστασίας.

Η παρέμβασή του έδειξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να ενώσει σε ένα ενιαίο πολιτικό κατηγορητήριο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπόθεση Λαζαρίδη και τις υποκλοπές, προκειμένου να στηρίξει τη βασική γραμμή ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε βαθιά κρίση νομιμοποίησης. Έτσι, η ομιλία Φάμελλου δεν ήταν απλώς μια σκληρή αντιπολιτευτική παρέμβαση, αλλά μια προσπάθεια να τεθεί ευθέως θέμα παραμονής της κυβέρνησης στην εξουσία.

