Fast track προσλήψεις και ευέλικτο ωράριο – Τι φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Κατατέθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (3/10) στη Βουλή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο εισάγει σημαντικές αλλαγές για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Στόχος του είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση της ευελιξίας και η προστασία των εργαζομένων, ενώ προβλέπει ρυθμίσεις που ζητήθηκαν από την ίδια την αγορά εργασίας.

Οι οκτώ βασικοί άξονες

Το νομοσχέδιο κινείται σε οκτώ πυλώνες:

Εύκολες και γρήγορες προσλήψεις : καθιέρωση fast track διαδικασιών μέσω κινητού για εργασία έως δύο ημερών, ψηφιακός φάκελος εργαζομένου και ειδοποιήσεις μέσω myErgani.

Μείωση γραφειοκρατίας : κατάργηση έντυπων όπως το βιβλίο αδειών, συγχώνευση πολιτικών κατά βίας και παρενόχλησης, μεγαλύτερη ευελιξία με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Εκσυγχρονισμός εργατικών διατάξεων : δυνατότητα υπερωριών και σε εκ περιτροπής εργασία, δυνατότητα εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως με προσαύξηση 40%, υπό τήρηση των ορίων.

Ενίσχυση εργαζομένων : επιλογή τετραήμερης εργασίας όλο τον χρόνο, αφορολόγητο και ακατάσχετο γονικό επίδομα, ελευθερία στον προγραμματισμό της άδειας, προστασία μισθού με την Ψηφιακή Κάρτα.

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία : υποχρεωτική παρουσία συντονιστών ασφαλείας σε μεγάλα έργα, σεμινάρια πρώτων βοηθειών, νέο σύστημα καταγραφής επαγγελματικών ασθενειών («ΗΡΙΔΑΝΟΣ»).

Εναρμόνιση με τις διεθνείς συμβάσεις : κύρωση τριών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO).

Ενίσχυση Επιθεώρησης Εργασίας : αυστηρότερες κυρώσεις, περισσότερα κονδύλια για ελέγχους, διεύρυνση υπηρεσιών.

Κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις: απαλλαγή προσαυξήσεων υπερωριών και αργιών από εισφορές, χωρίς μείωση εσόδων των ταμείων, ρυθμίσεις για συνταξιούχους εργαζόμενους.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το υπουργείο Εργασίας παραθέτει 17 βασικές ερωταπαντήσεις για να αποσαφηνιστούν οι αλλαγές:

Δεν καταργείται το 8ωρο · η 13ωρη απασχόληση προβλέπεται μόνο με συναίνεση εργαζομένου και με προσαύξηση.

Η άδεια αναψυχής γίνεται πιο ευέλικτη , με δυνατότητα σπαστής λήψης σε έως τέσσερις περιόδους.

Το γονικό επίδομα χαρακτηρίζεται ακατάσχετο και επεκτείνεται σε περισσότερους δικαιούχους.

Οι εκ περιτροπής εργαζόμενοι θα μπορούν να κάνουν υπερωρίες με προσαύξηση 40%.

Δεν αλλάζει τίποτα στις απολύσεις· δεν προβλέπεται απόλυση μέσω sms.

Ενίσχυση ελέγχων και διαφάνειας

Με την αναβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας, ενισχύονται οι κυρώσεις για παραβάσεις, ενώ προβλέπεται μεγαλύτερη διαφάνεια στην εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων. Σύμφωνα με το υπουργείο, οι αλλαγές δεν αποδυναμώνουν τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά αντίθετα ενισχύουν την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

