Φαβορί για την ΕΒΟ Αιγίου: Υποψήφιοι επενδυτές από την Ινδία ήρθαν «μυστικά» και είδαν το εργοστάσιο

Παράταση για μερικές εβδομάδες, αλλά για καλό σκοπό, πήρε η έγκριση των μετόχων των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων για τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού με θέμα την εξεύρεση επενδυτή για τη χρηματοδότηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων οβιδουργίας και καλυκοποιείας της ΕΑΣ ΑΒΕΕ και τη μεταφορά της σχετικής δραστηριότητας από τον Υμηττό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της εταιρείας στο Αίγιο.

Οπως είχε αποκαλύψει η «Πελοπόννησος» στα τέλη Φεβρουαρίου, η γενική συνέλευση στην οποία θα συζητείτο και το συγκεκριμένο θέμα, ήταν προγραμματισμένη για τις 6 Μαρτίου. Η συνέλευση έγινε, το θέμα συζητήθηκε εκτενώς, αλλά οι μέτοχοι αποφάσισαν, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, να το τρενάρουν για λίγο καιρό έως ότου καταρτιστεί και κατατεθεί στην επόμενη ΓΣ ένα πιο ολοκληρωμένο πρότζεκτ.

Εγινε συζήτηση, όπως λένε οι πληροφορίες μας, για τη μεθοδολογία του διαγωνισμού (κυρίως για το ποιος Φορέας θα αναλάβει να «τρέξει» τον διαγωνισμό και υπό ποιους όρους) και συμφωνήθηκε η «ομάδα εργασίας» του συγκεκριμένο πρότζεκτ να εισηγηθεί μέχρι αρχές Απριλίου ένα πλήρες πλάνο, το οποίο να προσελκύσει μεγάλες βεληνεκούς εταιρείες απ’ όλο τον κόσμο. Η είδηση που αποκαλύπτει σήμερα η «Πελοπόννησος» είναι ότι επειδή, κατά πάσα πιθανότητα, έχει βρεθεί ο επενδυτής, οι μέτοχοι των ΕΑΣ (το υπουργείο Οικονομικών είναι ο μεγαλομέτοχος) θέλουν τα διαδικαστικά να ετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έτσι εξηγείται και η μικρή παράταση.

Οι εργαζόμενοι στα ΕΑΣ Αιγίου έμαθαν την εξέλιξη και όχι μόνο δεν ανησύχησαν, αλλά τουναντίον γέμισαν, όπως έλεγαν, με περισσότερη αισιοδοξία απ’ όσες πληροφορίες συνέλλεξαν, κατανοώντας πως η καθυστέρηση είναι για καλό τους. Το θέμα δεν απορρίφθηκε, ούτε πήγε γι’ αργότερα: απλώς αποφασίστηκε να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο.

Σημειώστε και κάτι ακόμα: είναι οριστικό πια ότι στον προϋπολογισμό του 2026, που είχε ψηφιστεί πριν λίγους μήνες στη Βουλή, έχει περάσει, άρα έχει εγκριθεί, η πλήρης ανακαίνιση των εγκαταστάσεων των ΕΑΣ Αιγίου. Είτε οι υπάρχουσες (και σεισμόπληκτες) εγκαταστάσεις θα αντικατασταθούν με νέες, είτε θα γίνει ολοκληρωτική αναμόρφωσή τους.

Το πλάνο προβλέπει ότι θα δημιουργηθεί μία κοινοπραξία, στην οποία τα ΕΑΣ θα κατέχουν το 51% και το υπόλοιπο ο επενδυτής που θα χρηματοδοτήσει τη μετεγκατάσταση, την αναβάθμιση και την αξιοποίηση των νέων εργοστασίων οβιδουργίας και καλυκοποιείας στο Αίγιο.

Η «Πελοπόννησος» εδώ και μήνες είχε γράψει ότι ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο κομμάτι που αφορά και το εργοστάσιο στο Αίγιο έχει επιδείξει μεγάλος «παίκτης» του χώρου της πολεμικής βιομηχανίας από την Ινδία.

Οι πληροφορίες μας λένε ότι προβάδισμα για να πάρει τη «δουλειά» έχει το Ινδικό Kalyani Group. Ο όμιλος, που δραστηριοποιείται στην χαλυβουργία, έχει διεθνή παρουσία, με εργοστάσια παραγωγής σε Γερμανία, Σουηδία και Κίνα, εκτός της Ινδίας, και συνολική απασχόληση 10.000 προσωπικό, καταγράφοντας ετήσιο τζίρο 3 δισ. $. Εχει συνάψει κοινοπρακτικά σχήματα με εταιρείες στις ΗΠΑ (Meritor, Carpenter Technology Corp), Ισραήλ (Elbit Systems, Rafael), Ηνωμένο Βασίλειο (David Brown), Γαλλία (Alston), Κίνα (FAW Corp) και Βραζιλία (Maxion Wheels).

O ινδικός όμιλος είναι εξπέρ στον αμυντικό τομέα εδώ και 10 χρόνια, με αποτέλεσμα να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από οπλικά συστήματα πυροβολικού και τεθωρακισμένων οχημάτων μέχρι πυρομαχικά.

Η υπάρχουσα δυναμικότητα παραγωγής βλημάτων πυροβολικού 155 mm ανέρχεται σε 50.000 τον μήνα αλλά στρατηγική επιδίωξη του ομίλου, είναι η σημαντική αύξησή της.

Στελέχη του Kalyani Group, όπως αποκαλύπτει σήμερα για πρώτη φορά η «Πελοπόννησος», έχουν επισκεφθεί, υπό άκρα μυστικότητα, το εργοστάσιο στο Αίγιο τρεις φορές από το 2024. Η πιο πρόσφατη επίσκεψη έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ενδιαφέρον για αξιοποίηση του εργοστασίου των ΕΑΣ στο Αίγιο έχουν επιδείξει και εταιρείες από το Ισραήλ, την Τσεχία και την Γερμανία, όμως οι Ινδοί μοιάζει να έχουν προβάδισμα, δεδομένης και της στρατηγικής σύγκλισης Ελλάδας–Ινδίας. Εφόσον τελικά κλειστεί το «ντιλ», μέσω του διεθνούς διαγωνισμού, η ΕΑΣ ΑΒΕΕ θα έχει το 51% του μετοχικού πακέτου, η ινδική εταιρεία το υπόλοιπο 49%.

Θα μεταφερθούν στο Αίγιο οι δραστηριότητες οβιδουργίου και καλυκοποιείας της ΕΑΣ, εκκινώντας την παραγωγή μεταλλικών κορμών μεγάλων διαμετρημάτων και φυσιγγίων φορητού οπλισμού.

