FBI: Ο διευθυντής του ζητά από περιοδικό αποζημίωση μαμούθ, ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων!

Γιατί έγραψε ότι είναι αλκοολικός. Ο διευθυντής Κας Πατέλ κατέθεσε αγωγή εναντίον του περιοδικού Atlantic και της δημοσιογράφου Σάρα Πιτζπάτρικ

20 Απρ. 2026 20:22
Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ κατέθεσε αγωγή εναντίον του περιοδικού Atlantic και της δημοσιογράφου Σάρα Πιτζπάτρικ, μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου, την περασμένη Παρασκευή, στο οποίο αναφερόταν ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα αλκοολισμού που θα μπορούσε να συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Το άρθρο, αρχικά υπό τον τίτλο «Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Κας Πατέλ μπορεί να του στοιχίσει τη δουλειά του», σχετικά με πρόβλημα αλκοολισμού του, επικαλείτο περισσότερες από 24 ανώνυμες πηγές που εξέφραζαν ανησυχία για την «εμφανή μέθη και τις ανεξήγητες απουσίες» του Πατέλ, που «ανησυχούν αξιωματούχους στο FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης».

Στο ρεπορτάζ, ο τίτλος του οποίου στη συνέχεια άλλαξε σε «Αγνοείται ο διευθυντής του FBI», αναφερόταν ότι κατά τη θητεία του Πατέλ η ομοσπονδιακή αστυνομία αναγκάζεται να επαναπρογραμματίζει τις πρωινές συσκέψεις επειδή εκείνος πίνει τις νύχτες και ότι ο Πατέλ «συχνά λείπει ή δεν είναι εφικτή η επαφή μαζί του, καθυστερώντας τη λήψη αποφάσεων που απαιτούνται για να προχωρήσουν οι έρευνες».

Στο κείμενο του Atlantic, ο Λευκός Οίκος, το υπουργείο Δικαιοσύνης και ο ίδιος ο Πατέλ αρνούνταν τους ισχυρισμούς αυτούς. Το ρεπορτάζ περιείχε και μια δήλωση από το FBI που αποδίδεται στον Πατέλ: «Τυπώστε το, όλα ψέματα, θα τα πούμε στα δικαστήρια. Φέρτε μαζί το μπλοκ των επιταγών σας».

«Η ιστορία του Atlantic είναι ψέμα» είπε ο Πατέλ στο πρακτορείο Reuters. «Τους δόθηκε η αλήθεια πριν την δημοσιεύσουν και επέλεξαν να τυπώσουν ψεύδη».

Ο αρχισυντάκτης του περιοδικού Τζέφρι Γκόλνμπεργκ πάντως στήριξε το ρεπορτάζ, σε ανακοίνωσή του προς το τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, αφού ο Πατέλ απείλησε με μηνύσεις, σε δηλώσεις του στο Fox News.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την ακρίβεια του ρεπορτάζ του Atlantic, ούτε για ποιον λόγο άλλαξε ο τίτλος στο διαδίκτυο.

Στην αγωγή του ο Πατέλ λέει ότι, μολονότι το Atlantic είναι ελεύθερο να ασκεί κριτική στην ηγεσία του FBI, παρανόμησε επειδή δημοσίευσε ένα άρθρο «γεμάτο με ψεύδη και προφανώς κατασκευασμένους ισχυρισμούς με στόχο να καταστρέψουν τη φήμη του διευθυντή Πατέλ» και να τον οδηγήσουν στην έξοδο από την υπηρεσία.

Ο Πατέλ ζητά αποζημίωση ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στην αγωγή του λέει ότι το Atlantic αγνόησε τις διαψεύσεις του FBI και δεν απάντησε στην επιστολή του δικηγόρου του Πατέλ, του Τζέσι Μπίνολ, προς τη νομική υπηρεσία του περιοδικού και την αρχισυνταξία του, με την οποία ζητούσε περισσότερο χρόνο για να διαψεύσει τους 19 ισχυρισμούς που η δημοσιογράφος είπε στο γραφείο Τύπου του FBI ότι επρόκειτο να δημοσιεύσει. Η επιστολή στάλθηκε λίγο πριν από τις 16.00 το απόγευμα της Παρασκευής και το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 18.20. Είναι άγνωστο πώς και αν απάντησε το Atlantic στο αίτημα του Μπίνολ.

