Στο «παρά πέντε» των εξελίξεων: «Σήμερα η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν» – Στην Ισλαμαμπάντ ο Βανς

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν, με την αμερικανική αντιπροσωπεία να κατευθύνεται προς την Ισλαμαμπάντ, ενόψει ενός ακόμη γύρου διαπραγματεύσεων που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στη New York Post, εμφανίστηκε αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και άμεσης συνάντησης με την ιρανική ηγεσία, εφόσον υπάρξει πρόοδος.

Ωστόσο, την ίδια ώρα, πηγή του Λευκού Οίκου ανέφερε στο CNN ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν είχε ακόμη αναχωρήσει για το Πακιστάν, με την αναχώρησή του να τοποθετείται εντός της ημέρας, δημιουργώντας σύγχυση γύρω από το ακριβές χρονοδιάγραμμα.

«Σήμερα η συμφωνία» λέει ο Τραμπ

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ακόμη και εντός της ημέρας θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Υποτίθεται ότι θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες. Σε αυτό το στάδιο κανείς δεν παίζει παιχνίδια», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα των διαβουλεύσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην αμερικανική αποστολή συμμετέχουν, πέραν του Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι αναμένεται να φτάσουν στο Ισλαμαμπάντ εντός της ημέρας.

Στο επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα

Κεντρικό ζήτημα των διαπραγματεύσεων παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με τον Τραμπ να επαναλαμβάνει την πάγια θέση της Ουάσιγκτον.

«Το Ιράν πρέπει να απαλλαγεί από τα πυρηνικά του όπλα. Είναι πολύ απλό. Δεν θα υπάρξει πυρηνικό όπλο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η χώρα θα μπορούσε να ευημερήσει εφόσον συμμορφωθεί με τις διεθνείς απαιτήσεις.

Παράλληλα, απέφυγε να απαντήσει ευθέως στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όλα τα σενάρια παραμένουν στο τραπέζι.

Επιφυλακτική στάση από την Τεχεράνη

Από την πλευρά του Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος εμφανίστηκε συγκρατημένα θετικός ως προς τη συμμετοχή στις συνομιλίες, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Πακιστάν διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή, επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, ενόψει και της λήξης της δίμηνης εκεχειρίας στις 22 Απριλίου.

Επαναλειτουργούν τα αεροδρόμια στην Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προχωρά σε σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, επαναφέροντας σε λειτουργία τα βασικά της αεροδρόμια, μετά το κλείσιμό τους λόγω της πρόσφατης σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί και το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ επανεκκινούν τις επιβατικές πτήσεις, ενώ από το Σάββατο αναμένεται να επαναλειτουργήσουν ακόμη δέκα αεροδρόμια σε όλη τη χώρα.

Κρίσιμες ώρες για τη διπλωματία

Με το χρονικό περιθώριο να στενεύει και τις διεθνείς ισορροπίες να παραμένουν εύθραυστες, οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την έκβαση των συνομιλιών.

Το ενδεχόμενο συμφωνίας παραμένει ανοιχτό, ωστόσο οι διαφωνίες εξακολουθούν να είναι σημαντικές, καθιστώντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων αβέβαιη μέχρι την τελευταία στιγμή.

