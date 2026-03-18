Fed: «Παγώνει» τα επιτόκια

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια στο εύρος 3,5% – 3,75% κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 18 Μαρτίου 2026, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες των αγορών και σηματοδοτώντας τη δεύτερη συνεχόμενη απόφαση «παγώματος» για φέτος.

Η Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) διατήρησε τη στάση αναμονής εν μέσω αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, προβλέποντας πλέον μόνο μία μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης εντός του 2026, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένο χρονικό σημείο υλοποίησης.

Οι επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις (Summary of Economic Projections – SEP) δείχνουν πιο επίμονο πληθωρισμό σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Δεκεμβρίου. Ο προτιμώμενος δείκτης PCE αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,7% στο τέλος του 2026 (από 2,4% προηγουμένως), εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο ανακοινωθέν της η Fed υπογράμμισε ότι οι επιπτώσεις των γεωπολιτικών εντάσεων στην αμερικανική οικονομία παραμένουν αβέβαιες, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση για προσεκτική αξιολόγηση των εισερχόμενων δεδομένων. Παρά το πετρελαϊκό σοκ, οι προβλέψεις παραμένουν καθησυχαστικές για μακροπρόθεσμη αποκλιμάκωση: ο πληθωρισμός PCE εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 2,2% έως το 2027, πλησιάζοντας τον στόχο του 2%.

Δεν υπάρχει πρόθεση για νέα αύξηση επιτοκίων εντός του 2026, ενώ μόνο ένας αξιωματούχος προβλέπει πιθανή άνοδο το 2027. Η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις δημόσιες πιέσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ταχύτερη και πιο επιθετική χαλάρωση.

Στις μακροοικονομικές προοπτικές, η Fed αναθεώρησε ελαφρώς ανοδικά την εκτίμηση για την ανάπτυξη στο 2,4% για το 2026 (από 2,3% προηγουμένως), ενώ διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψη για την ανεργία στο 4,4%.

Η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη: ο αξιωματούχος Στίβεν Μιράν καταψήφισε τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα.

