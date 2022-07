Φιλιππίνες: Σεισμός 7,1 Ρίχτερ – Έρευνες και διάσωση στην Άμπρα

Πολύ έντονη ήταν η σεισμική δόνηση που «ταρακούνησε» τις Φιλιππίνες που σκόρπισε τον πανικό. Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος έδωσε εντολή να σταλούν άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης και βοήθεια στην επαρχία Άμπρα, η οποία επλήγη από πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 βαθμών, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS).

Ο κ. Μάρκος θα μεταβεί αεροπορικώς εντός της ημέρας στην πληγείσα περιοχή, διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος της προεδρίας των Φιλιππίνων Τρίξι Κρους-Άνχελες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός ως τη Μανίλα, πάνω από 300 χιλιόμετρα μακριά.

Breaking: Damage reported at the Bantay Watchtower in Vigan, Philippines, following magnitude 7.3 earthquake. pic.twitter.com/owNaF5E1sf

