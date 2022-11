Φιλιππίνες: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από φωτιά σε κατοικημένη περιοχή

Πέντε είναι μέχρι τώρα τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο ακόμη τραυματίστηκαν λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε προάστιο της πρωτεύουσας των Φιλιππίνων.

Τα θύματα είναι τέσσερις γυναίκες, ηλικίας 18-50 ετών, και ένα αγοράκι μόλις δύο ετών, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Μανίλα. Ένας 51χρονος και μία 64χρονη διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστα αίτια λίγο πριν από τις 16:00 (τοπική ώρα) και εξαπλώθηκε ταχύτατα σε σπίτια της περιοχής Ναβότας. Χρειάστηκε να περάσουν περίπου πέντε ώρες μέχρι να καταφέρουν οι πυροσβέστες να τη θέσουν υπό έλεγχο.

WATCH: Flames continue to raze homes in a fire that started Monday afternoon along Cadorniga St., Brgy. Bagumbayan, Navotas City. The incident is currently at Task Force Alpha.

📹 Niño Manalo, Enrique Diagro/CNN Philippines pic.twitter.com/CDdtTTcRpt

— CNN Philippines (@cnnphilippines) November 14, 2022