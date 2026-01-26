Φιλιππίνες: Τραγικό ναυάγιο με 15 νεκρούς και 18 αγνοουμένους

Φιλιππίνες: Τραγικό ναυάγιο με 15 νεκρούς και 18 αγνοουμένους
Επιβατικό φέρι στο οποίο επέβαιναν πάνω από 350 άνθρωποι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (τοπική ώρα) στις Φιλιππίνες στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ανακοίνωσε το λιμενικό σώμα του αρχιπελάγους αυτού της Ασίας, που διεξάγει επιχείρηση για τον εντοπισμό άλλων 18 επιβαινόντων στο σκάφος που αγνοούνται.

Το M/V Trisha Kerstin 3 εξέπεμψε σήμα κινδύνου περί τη 01:50 (τοπική ώρα· χθες Κυριακή στις 20:50 ώρα Ελλάδας), ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από την πόλη Σαμποάνγκα, στη νήσο Μιντανάο, με προορισμό τη νήσο Χολό, στην επαρχία Σόλο, περίπου 150 χιλιόμετρα από εκεί.

Περί το μεσημέρι (τοπική ώρα) είχαν επιβεβαιωθεί 15 θάνατοι, 316 άνθρωποι είχαν διασωθεί και συνέχιζαν να αγνοούνται άλλοι τουλάχιστον 28, ανέφερε αξιωματικός του λιμενικού, ο Ρόμελ Ντούα.

«Αεροσκάφος του λιμενικού βρίσκεται εν πτήσει για να συμμετάσχει στην επιχείρηση» έρευνας και διάσωσης, ενώ «το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία επίσης ανέπτυξαν μέσα στην περιοχή», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το ναυάγιο, μέσα στη νύχτα, έγινε κάπου πέντε χιλιόμετρα ανατολικά της νήσου Μπάλουκ-Μπάλουκ, στην επαρχία Μπασίλαν.

«Η δυσκολία είναι ο αριθμός των ασθενών που διακομίζονται εδώ. Έχουμε έλλειψη προσωπικού αυτή τη στιγμή», είπε στο AFP εκπρόσωπος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, η Ροναλίν Πέρες.

Έρευνα

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το λιμενικό εικονίζει επιζώντες καθώς ανασύρονται από το νερό και καθώς τους προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Σε άλλο οπτικό υλικό, που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ακούει κανείς κραυγές ναυαγών που ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια μέσα στο σκοτάδι.

«Δεν μπορούμε να πούμε ως αυτή τη στιγμή ποια ήταν η αιτία του ναυαγίου», σημείωσε ο κ. Ντούα, προσθέτοντας πως άρχισε να διενεργείται έρευνα. «Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στις επιχειρήσεις διάσωσης», συμπλήρωσε.

Σε ανακοίνωσή του το λιμενικό διαβεβαίωσε πως το πορθμείο δεν ήταν παραφορτωμένο, όπως συμβαίνει συχνά στις Φιλιππίνες.

Ελλιπώς συντηρημένα και σπανίως υποβαλλόμενα σε ελέγχους, τα φέρι συγκαταλέγονται στα βασικά μέσα μεταφοράς στο αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων, που μετρά πάνω από 7.100 νησιά, μεγάλα και μικρά. Τα χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι κι είναι κοινό μυστικό πως πολύ συχνά παραφορτώνονται.

Την 21η Δεκεμβρίου 1987, το πορθμείο Dona Paz συγκρουόταν με πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο· το τρομακτικό ναυτικό δυστύχημα εκείνο είχε απολογισμό θυμάτων που ξεπέρασε τους 4.300 νεκρούς.

Αυτή ήταν η χειρότερη ναυτική τραγωδία στην παγκόσμια ιστορία σε καιρό ειρήνης.

