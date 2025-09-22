Φίλιππος Λιάκος για ευλογιά αιγοπροβάτων: «Τα χωριά μας καταστράφηκαν, μεγάλες οι ευθύνες Δήμο και Περιφέρειας»

Ο Φίλιππος Λιάκος, επικεφαλής της Παράταξης «Δύναμη Προοπτικής» για τη Δυτική Αχαΐα», προέβη στην ακόλουθη δήλωση, σχετικά με τις ευθύνες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την διασπορά της πανδημίας της ευλογιάς.

«Εδώ και έναν ολόκληρο μήνα, μια εκτεταμένη πανδημία ευλογιάς πλήττει τις μονάδες αιγοπροβάτων σε περιοχές του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, προκαλώντας μια τεράστια καταστροφή. Η κρίση ξεκίνησε από τη Λακκόπετρα, όπου όλες οι μονάδες έχουν καταστραφεί, και πλέον εξαπλώνεται σε χωριά όπως το Λιμνοχώρι, το Καλαμάκι, τα Σαγέικα και άλλα, με άμεσο κίνδυνο να γενικευθεί σε ολόκληρο τον δήμο μας.

Ο Δήμος και η Περιφέρεια φέρουν τεράστιες ευθύνες για την παντελή έλλειψη ενημέρωσης και ουσιαστικής στήριξης προς τους κτηνοτρόφους. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κανένα συντονισμένο σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης, την ασφάλεια των μονάδων και την παροχή πόρων σε αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Η μοναδική “ενέργεια” που καταγράφεται είναι μια ενημέρωση μόλις τεσσάρων ατόμων από τον Αντιπεριφερειάρχη – γεγονός που αποτελεί προσβολή για έναν ολόκληρο κλάδο.

Ο Δήμος όφειλε, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, να έχει οργανώσει από την πρώτη στιγμή επιτροπές που θα επισκέπτονταν όλα τα χωριά, ώστε να ενημερώσουν υπεύθυνα τους κτηνοτρόφους:

Πώς να περιορίσουν τη μετάδοση,

Πώς να εξασφαλίσουν τροφές, νερό και ρεύμα για τις μονάδες τους,

Πώς να προστατεύσουν την περιουσία τους από περαιτέρω απώλειες.

Αντί για έγκαιρη κινητοποίηση, είχαμε έναν μήνα ολέθριας καθυστέρησης.

Ως επικεφαλής της «Δύναμης Προοπτικής για τη Δυτική Αχαΐα», προτείνω τη σύσταση μιας συντονισμένης επιτροπής από όλα τα χωριά – με πρωτοβουλία της Λακκόπετρας, που πρώτη επλήγη – ώστε να εκπροσωπηθούν ενιαία τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων. Η επιτροπή αυτή θα πρέπει να ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, μεταφέροντας τα δίκαια αιτήματα του κλάδου.

Το κεντρικό αίτημα είναι σαφές:

Άμεση καταβολή αποζημίωσης τουλάχιστον 500 ευρώ ανά πρόβατο.

Το ποσό αυτό είναι το ελάχιστο, καθώς η πραγματική αξία κάθε ζώου φτάνει ακόμα και τα 700 ευρώ.

Η ανοχή έχει τελειώσει. Οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας δεν μπορούν να αφεθούν μόνοι τους απέναντι σε αυτήν την καταστροφή. Απαιτούμε από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, την Περιφέρεια και την Πολιτεία να αναλάβουν τις ευθύνες τους, με πράξεις και όχι με λόγια.»

