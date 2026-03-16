Φίλοι Προαστιακού Πάτρας: Απαιτείται σαφές χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού

Η Ένωση Πολιτών Φίλοι Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας εκφράζει την ανησυχία της για το κλείσιμο της ιστορικής γραμμής του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων και του Προαστιακού Πατρών, τονίζοντας την ανάγκη άμεσου και ρητού χρονοδιαγράμματος για την “επαναξιολόγηση” των υποδομών.

Κλείσιμο μετά τα 130α γενέθλια

Το κλείσιμο του Οδοντωτού έγινε μόλις τρεις ημέρες μετά τον εορτασμό των 130 ετών λειτουργίας του, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για την προστασία της ιστορικής, τεχνικής και τουριστικής κληρονομιάς της Αχαΐας. Η Ένωση Πολιτών επισημαίνει την ηχηρή απουσία των βουλευτών του νομού, καταγγέλλοντας την αδράνεια της τοπικής πολιτικής εκπροσώπησης.

Αιτιολογία και επιφυλάξεις

Η απόφαση για αναστολή λειτουργίας επικαλείται λόγους ασφαλείας, ωστόσο όπως αναφέρθηκε από τον υφυπουργό Μεταφορών κ. Κυρανάκη, το 80% των προβλημάτων οφείλονταν σε βλάβες των συρμών. Η Ένωση τονίζει ότι παρόμοια περιστατικά υπήρχαν πάντα, αλλά η διαχείρισή τους από τον παλαιό ΟΣΕ ήταν αποτελεσματική, χωρίς να απαιτούνται επεμβάσεις της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμούς.

Παράλληλα, κατολισθητικά φαινόμενα εμφανίζονται και στο οδικό δίκτυο που συνδέει την εθνική οδό Αθηνών – Πατρών με τα Καλάβρυτα, το οποίο όμως δεν έχει κλείσει, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τη διαχείριση της σιδηροδρομικής γραμμής.

Απαιτείται αυστηρό χρονοδιάγραμμα και επιστημονική αξιολόγηση

Η Ένωση καλεί την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Καλαβρύτων να απαιτήσουν η επαναξιολόγηση να γίνει μέσα σε αυστηρό, ρητά συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, από επιστημονική επιτροπή. Το ίδιο να ισχύσει και για τις τεχνικές προτάσεις που θα προκύψουν, αξιολογώντας αν λύσεις που είχαν προταθεί από προηγούμενη διοίκηση του ΟΣΕ προωθήθηκαν ή απορρίφθηκαν χωρίς λόγο.

Η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού θεωρείται αναγκαία για τη λειτουργία των δικτύων, τόσο στην υποδομή όσο και στους συρμούς, περιλαμβάνοντας και την HT.

Κίνδυνος μόνιμου προσωρινού

Η Ένωση προειδοποιεί ότι ο Οδοντωτός, ένα ανεκτίμητο ιστορικό, τεχνικό, οικονομικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της Αχαΐας, κινδυνεύει να υποστεί το φαινόμενο του “ουδέν μονιμότερο του προσωρινού”, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα.

Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διοικήσεις ΟΣΕ και HT μετέβησαν πρόσφατα οδικώς από το Διακοπτό προς την Πάτρα για να ελέγξουν την κατάσταση του Προαστιακού, αφήνοντας ερωτήματα για το αν θα υπάρξει αντίστοιχη επιτόπια αξιολόγηση για τον Οδοντωτό.

