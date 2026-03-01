Final-8 Rising Stars: ΑΕΚ-ΔΕΚΑ 72-69

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, η ΑΕΚ επικράτησε της ΔΕΚΑ με 72-69, αντέχοντας στην αντεπίθεση των «γκρι» στην τέταρτη περίοδο και πανηγύρισε την νίκη στο μικρό τελικό του Final-8 και κατέλαβε την 3η θέση της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν σε όλη τη διάρκεια της πρώτης περιόδου (8-7, 5’ και 13-11, 8’), σε χαμηλό επιθετικό ρυθμό και με έμφαση στην άμυνα. Η ΑΕΚ ήταν πιο αποτελεσματική στα σημεία και έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά με 15-13.

Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου η ΔΕΚΑ πήρε προσωρινά το προβάδισμα με καλάθι του Πέντζου (19-18, 12’), όμως οι «κιτρινόμαυροι» αντέδρασαν άμεσα. Με καλύτερες επιλογές στην επίθεση ανέκτησαν τα ηνία (25-20, 14’ και 30-23, 15’), ενώ η πρώτη διψήφια διαφορά ήρθε ένα λεπτό πριν το ημίχρονο μετά από καλάθι και φάουλ του Βανδώρου (35-25). Η ανάπαυλα βρήκε την ΑΕΚ μπροστά με 37-28.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ διατηρούσε τον έλεγχο. Ο Πουρνάρας με τέσσερις προσωπικούς πόντους έκανε το 45-32 (23’), αναγκάζοντας τον Γιάννη Τάκη να καλέσει τάιμ άουτ. Η ΔΕΚΑ μείωσε με τρίποντο του Πέντζου (49-40, 27’), όμως ο Ιωάννου απάντησε άμεσα για το 52-40. Ο Βόντας με step back τρίποντο στη λήξη της περιόδου διαμόρφωσε το 57-49, κρατώντας τη διαφορά σε διαχειρίσιμα επίπεδα για την ΑΕΚ.

Η τέταρτη περίοδος, ωστόσο, εξελίχθηκε σε θρίλερ. Ο Χαρτώνας με καλάθι και φάουλ μείωσε σε 57-52 (31’), ενώ ο Βενετίδης έφερε το παιχνίδι στον πόντο (59-58, 33’). Με δύο εύστοχες βολές του ίδιου παίκτη, η ΔΕΚΑ προσπέρασε (62-61, 34’), βρίσκοντας επιθετικές λύσεις και ψυχολογία. Ο Ιωάννου έβαλε προσωρινά μπροστά την ΑΕΚ, όμως ο Χαρτώνας απάντησε για το 66-63 (35’).

Το φινάλε ήταν δραματικό. Ο Μπιλίωνης με δυναμικό κάρφωμα μείωσε στο 67-68 (38’), ενώ ο Πουρνάρας έδωσε προβάδισμα στην ΑΕΚ 1’35’’ πριν τη λήξη. Με 19,4’’ στο ρολόι και το σκορ στο 70-69, ο Γιάννης Τάκης κάλεσε τάιμ άουτ για την τελευταία επίθεση της ΔΕΚΑ. Ο Ζάχος αστόχησε από κοντά και η μπάλα κατέληξε εκτός, με 9,3’’ να απομένουν. Η ΑΕΚ κέρδισε φάουλ, ο Μπιλίωνης στάθηκε ψύχραιμος από τη γραμμή και με 2/2 βολές έκανε το 72-69. Στην τελευταία κατοχή ο Χαρτώνας επιχείρησε το τρίποντο της ισοφάρισης, όμως αστόχησε, με την ΑΕΚ να πανηγυρίζει μια μεγάλη και δύσκολη νίκη.

Διαιτητές: Σμπρίνης-Κουτίβης-Καραούλας. Τα 10κάλεπτα: 15-13, 37-28, 57-49, 72-69.

ΑΕΚ (Καλογήρου): Ιωάννου 14 (2), Πουρνάρας 13 (1), Κωνσταντίνου 2, Φύτρος 6, Γκριτζάλης, Γεωργόπουλος 8 (2), Μπιλιώνης 19, Παπαθεοδώρου, Ντετσίκας 2, Τζελέπης 2, Βάνδωρος 6.

ΔΕΚΑ (Τάκης): Σπανός 2, Πέντζος 14 (2), Βενετίδης 13 (1), Ζάχος 2, Ιωαννίδης 10, Βόντας 9 (3), Χαρτώνας 13 (1), Κανατσαρόπουλος, Σαμοντούροβ, Κωστούλας 6, Παναγιώτου.

