Final-8 Rising Stars: ΚΑΟΧ Ευρώπη 87-Περιστέρι 73-99

Την 5η θέση στο Final-8 του Rising Stars κατέλαβε το Περιστέρι, καθώς επικράτησε με 99-73 επί του ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87.

01 Μαρ. 2026 15:50
Το Περιστέρι επικράτησε 99-73 του ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 στον δεύτερο αγώνα κατάταξης και κατέλαβε την 5ή θέση του Final-8 του Rising Stars.

Το ξεκίνημα ήταν ισορροπημένο (4-6, 3’), όμως οι «κυανοκίτρινοι» βρήκαν γρήγορα επιθετικό ρυθμό. Με διαδοχικά τρίποντα πήραν αέρα 11 πόντων (17-6, 6’), ενώ η διαφορά εκτοξεύθηκε στο +16 (22-6, 7’). Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το Περιστέρι μπροστά 30-16, έχοντας επιβάλει πλήρως το παιχνίδι του.

Στη δεύτερη περίοδο η εικόνα παρέμεινε παρόμοια. Το σκορ έγινε 32-16 στο 11’, ενώ ο Ασημένιος με 2/2 βολές έστειλε τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (41-19, 14’). Ο ΚΑΟΧ αντέδρασε με σερί 6-0 (41-26, 16’), αναγκάζοντας τον Γιώργο Πολίτη να καλέσει τάιμ άουτ. Η διαφορά μειώθηκε ακόμη και στους 12 πόντους (46-34, 19’), όμως η ομάδα των Δυτικών Προαστίων πήγε στα αποδυτήρια στο +12 (48-36), διατηρώντας τον έλεγχο.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, Ασωνίτης και Θωμάκος «χτύπησαν» από τα 6,75 μ., δίνοντας ξανά αέρα 16 πόντων στο Περιστέρι (54-38, 23’). Ο ΚΑΟΧ προσπάθησε να επιστρέψει αλλάζοντας προσέγγιση, κυρίως στην άμυνα, όμως το Περιστέρι διατηρούσε σταθερά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 69-54, με τους «κυανοκίτρινους» να έχουν τον απόλυτο έλεγχο.

Στην τελευταία περίοδο το σκηνικό δεν άλλαξε. Το Περιστέρι συνέχισε με την ίδια ένταση και αποτελεσματικότητα, με τον Βουκτσεβιτς να καρφώνει στον αιφνιδιασμό για το 78-61 στο 34’ και τη διαφορά να φτάνει άμεσα στο +20 (81-61). Μέχρι το φινάλε οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν, φτάνοντας στην επιβλητική επικράτηση με 99-73.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Θανάσης Ασημένιος με 15 πόντους και 16 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας γεμάτη εμφάνιση. Για τον ΚΑΟΧ, ο Σταύρος Γυμνόπουλος σημείωσε 34 πόντους, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ σε αγώνα Final 8 του Rising Stars, ξεχωρίζοντας παρά την ήττα της ομάδας του.

Διαιτητές: Παπαγιώτης-Αλεξόπουλος-Βογιάκης.
Δεκάλεπτα: 16-30, 36-48, 54-69, 73-99.
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 (Γυμνόπολους): Χατζής 11 (1), Φιλοξενίδης, Κωστάκης 3 (1), Γυμνόπουλος 34 (4), Ζάγκας 6, Κυριόγλου, Γαρουφάλλου 3 (1), Κιλήτσος, Μπαξεβανόγλου 5, Αριστός, Κρίχαν, Γκελασβίλι 11.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Πολίτης): Λαζαρίδης 12 (3), Κρασάκης 2, Ντεντόπουλος 2, Ασωνίτης 9 (3), Τσαλίκης-Βουκτσέβιτς 17 (3), Θωμάκος 18 (2), Καριμάλης 3 (1), Κωλέτσας 6 (2), Χριστοδουλάτος, Ασημένιος 15 (1), Κωτσόπουλος 7 (1), Καπιρέλης 8.

