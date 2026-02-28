Final-8 Rising Stars: Κρόνος Αγ. Δημητρίου-ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 67-82

Στο πρώτο παιχνίδι της δεύτερης ημέρα του Final-8 του Rising Stars ο ΚΑΟΧ επικράτησε του Κρόνου Αγίου Δημητρίου με 82-67 και θα διεκδικήσει αύριο την πέμπτη θέση της διοργάνωσης απέναντι στο νικητή του ζευγαριού Περιστέρι-Παναθηναϊκός.

Τα πρώτα λεπτά κύλησαν σε απόλυτη ισορροπία, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και να προσπαθούν να βρουν ρυθμό στην επίθεση. Ο ΚΑΟΧ ήταν εκείνος που κατάφερε πρώτος να δημιουργήσει μια μικρή απόσταση, όταν ο Χατζής με δίποντο διαμόρφωσε το 14-8 στο 5’. Ο Κρόνος αντέδρασε άμεσα, μειώνοντας στον πόντο (14-13, 7’) με εύστοχη βολή του Εξαρχόπουλου, ενώ στο 8’ ο Δημητρέλος με τρίποντο έφερε το παιχνίδι στα ίσια (16-16). Η ομάδα της Χαλκιδικής, ωστόσο, έκλεισε ιδανικά την πρώτη περίοδο, «τρέχοντας» σερί 11 αναπάντητων πόντων και αποκτώντας την πρώτη διψήφια διαφορά της βραδιάς.

Με την ψυχολογία υπέρ του, ο ΚΑΟΧ μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο με κεκτημένη ταχύτητα και μέσα σε λίγα λεπτά ανέβασε τη διαφορά στο +16 (35-19, 12’), δείχνοντας πως είχε πλέον επιβάλει τον ρυθμό. Ο Σταύρος Γυμνόπουλος με καλάθι και φάουλ έσπασε το φράγμα των 20 πόντων (40-19, 14’), σε ένα διάστημα όπου οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν και στις δύο πλευρές του παρκέ. Οι παίκτες του Φοίβου Γυμνόπουλου διατήρησαν σταθερά το προβάδισμα σε υψηλά επίπεδα και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 47-28, βάζοντας ισχυρές βάσεις νίκης.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και με την επανέναρξη, καθώς ο ΚΑΟΧ διαχειρίστηκε με σχετική άνεση τη διαφορά που είχε χτίσει. Ο Κρόνος προσπάθησε προς το τέλος της τρίτης περιόδου να μειώσει, καταφέρνοντας να ρίξει τη διαφορά στους 13 πόντους (62-49), κλείνοντας το δεκάλεπτο με επιμέρους αντεπίθεση που του έδωσε ελπίδες επιστροφής.

Κάθε σκέψη ανατροπής, όμως, «έσβησε» στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. Ο Σωτήρης Χατζής πήρε φωτιά από την περιφέρεια και με τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα διαμόρφωσε το 74-56 στο 34’, βάζοντας οριστικό φρένο στην προσπάθεια του Κρόνου να επιστρέψει στο παιχνίδι. Στα τελευταία λεπτά ο ΚΑΟΧ διαχειρίστηκε σωστά τις κατοχές και τον χρόνο, κρατώντας τον έλεγχο μέχρι το φινάλε και φτάνοντας στην τελική επικράτηση.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σωτήρης Χατζής με 24 πόντους και 17 ριμπάουντ, ενώ πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Σταύρος Γυμνόπουλος με 32, πραγματοποιώντας ακόμη μία παραγωγική εμφάνιση στην επίθεση.

Διαιτητές: Σπρίνης-Καραούλας-Σερίφης.

Δεκάλεπτα: 16-27, 28-47, 49-62, 67-82.

ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ξιούρας): Μπέκας 8, Νικολακάκος 2, Ρίγκαν 2, Δημητρέλος 10 (2), Σολομού 11, Χριστοφιδέλλης, Ταρατόρης, Καζάζης 11 (1), Καρκουλιάς 13, Ζήνωνος 3 (1), Εξαρχόπουλος 3, Μαρσέλος 4.

ΚΑΟΧ (Γυμνόπουλος): Χατζής 24 (6), Κωστάκης 2, Γυμνόπουλος 32 (5), Κυριόγλου, Γαρουφάλλου, Ζάγκας 17, Μπαξεβανόγλου 7, Παναγιωτόπουλος, Τελλίδης, Γκελασβίλι.

