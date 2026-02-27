Final-8 Rising Stars: Κρόνος Αγίου Δημητρίου-ΔΕΚΑ 92-95

Σε ένα παιχνίδι-θρίλερ που κρίθηκε έπειτα από δύο παρατάσεις, η ΔΕΚΑ επικράτησε 95-92 του Κρόνου Αγίου Δημητρίου και πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τα ημιτελικά και περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της από την αναμέτρηση του Προμηθέα Πάτρας με τον ΚΑΟΧ.

Καλύτερα μπήκε στην αναμέτρηση ο Κρόνος, επιβάλλοντας τον ρυθμό του στα πρώτα λεπτά και παίρνοντας προβάδισμα 8-4 με καλάθι του Νικολακάκου. Η ΔΕΚΑ, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα· με τον Βενετίδη να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα (9-9 στο 6’) και τον Σπανό, με δύο εύστοχες βολές, να δίνει προβάδισμα 12-13 στο 8’. Οι «τυπικά φιλοξενούμενοι» συνέχισαν με σωστές επιλογές στην επίθεση και έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 20-15.

Στη δεύτερη περίοδο, η ΔΕΚΑ βρήκε ακόμη μεγαλύτερη επιθετική σταθερότητα και κατάφερε να «χτίσει» διαφορά, φτάνοντας στο +9 (27-18, 13’) μετά από τρίποντο του Πέντζου. Διατηρώντας τον έλεγχο της αναμέτρησης, κράτησε τη διαφορά κοντά στους δέκα πόντους, ενώ για πρώτη φορά την έστειλε σε διψήφια επίπεδα (33-22, 16’) με εντυπωσιακό step back τρίποντο του Βενετίδη.

Ο Κρόνος προσπάθησε να αντιδράσει και κατάφερε να μειώσει τη διαφορά προς το φινάλε του ημιχρόνου, όμως η ομάδα του Τάκη πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα με 38-34, διατηρώντας τον έλεγχο μετά από ένα ισορροπημένο αλλά ποιοτικό πρώτο μισό.

Η εικόνα, ωστόσο, άλλαξε αισθητά με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου μπήκε με ενέργεια και αποφασιστικότητα, «τρέχοντας» ένα γρήγορο 8-0 που τον έφερε μπροστά στο σκορ με 42-38 στο 23’. Το σερί συνεχίστηκε και η διαφορά έφτασε στο +8 (46-38), με τους γηπεδούχους να επιβάλλουν πλήρως τον ρυθμό τους.

Η ΔΕΚΑ βρήκε το πρώτο της καλάθι στο δεύτερο μέρος με τρίποντο του Ζάχου για το 46-41, επιχειρώντας να ανακόψει τη φόρα του Κρόνου. Με τον Χαρτώνα να αποτελεί τον κύριο εκφραστή των επιθέσεων — τόσο δημιουργικά όσο και εκτελεστικά — οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά από τους εννέα στους τρεις πόντους (52-49, 28’).

Παρά την πίεση, ο Κρόνος διατήρησε την ψυχραιμία του και με τρίποντο του Δημητρέλου από τη γωνία διαμόρφωσε το 58-53, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για το τελευταίο δεκάλεπτο.

Το τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και τον Κρόνο να διατηρεί οριακό προβάδισμα (60-55, 33’). Με δύο εύστοχες βολές του Βενετίδη, οι «γκρι» μείωσαν στους τρεις (60-57, 35’), ενώ λίγο αργότερα ο Χαρτώνας ισοφάρισε σε 63-63 στο 36’ με σουτ τριών πόντων, βάζοντας «φωτιά» στην αναμέτρηση.

Ο Νικολακάκος έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους «κυανέρυθρους» (67-65), όμως ο Χαρτώνας απάντησε άμεσα, ισοφάρισε με δύο εύστοχες βολές μετά από επιθετικό ριμπάουντ και στη συνέχεια, 1’52’’ πριν από τη λήξη, έβαλε τη ΔΕΚΑ μπροστά με 67-69.

Με τον Ιωαννίδη να διαμορφώνει το 70-67 από την γραμμή των βολών η ΔΕΚΑ πήρε προβάδισμα τριών πόντων, πριν ο Νικολακάκος, με μεγάλο τρίποντο από τη γωνία, φέρει και πάλι το παιχνίδι στα ίσια (70-70) 59 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Στα τελευταία δευτερόλεπτα οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες να «κλέψουν» τη νίκη, όμως αστόχησαν στις κρίσιμες επιθέσεις και το ματς οδηγήθηκε στο έξτρα πεντάλεπτο.

Στην παράταση, οι πρώτοι πόντοι ανήκαν στη ΔΕΚΑ, με τον Χαρτώνα να είναι ψύχραιμος από τη γραμμή και να γράφει το 72-70. Ο Μαρσέλο απάντησε άμεσα, επίσης με 2/2 βολές, φέρνοντας το παιχνίδι ξανά στα ίσια. Ο Χαρτώνας συνέχισε να ηγείται, αλλάζοντας χέρι στον αέρα και ολοκληρώνοντας εντυπωσιακά τη φάση για το 76-74 υπέρ των «γκρι».

Η αντίδραση του Κρόνου ήταν άμεση και δυναμική. Ζήνωνος και Καρπούλιας ευστόχησαν από μακρινή απόσταση, βάζοντας μπροστά την ομάδα του Ξιούρη με 80-76, 42 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της παράτασης.

Ο Τάκης κάλεσε τάιμ άουτ και η ΔΕΚΑ βρήκε λύση αμέσως μετά, με τον Πέντζο να ευστοχεί σε κρίσιμο τρίποντο και να μειώνει στον πόντο. Στην επαναφορά, οι φιλοξενούμενοι έκλεψαν την μπάλα, με τον Βόντα να σκοράρει για το 80-81, βάζοντας τη ΔΕΚΑ σε θέση οδηγού 30,8’’ πριν από το φινάλε.

Ωστόσο, ο Καρπούλιας είχε ξανά την απάντηση, πετυχαίνοντας μεγάλο τρίποντο για το 83-81 υπέρ του Κρόνου. Κι ενώ όλα έδειχναν να τελειώνουν εκεί, ο Βενετίδης με δυναμικό αριστερό λέι απ έφερε το παιχνίδι στα ίσια και έστειλε την αναμέτρηση σε δεύτερη παράταση, σε ένα ματς που εξελισσόταν σε αναμέτρηση αντοχής και χαρακτήρα.

Στη δεύτερη παράταση, ο Χαρτώνας συνέχισε από εκεί που σταμάτησε. Με δυναμική διείσδυση έκανε το 87-85 και αμέσως μετά έκλεψε την μπάλα, βγάζοντας τον Βόντα μόνο του στο ανοιχτό γήπεδο για το +4 της ΔΕΚΑ (89-85, 47’), δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στους Θεσσαλονικείς.

Ο Κρόνος, όμως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Με δύο εύστοχες βολές του Εξαρχόπουλου μείωσε στο καλάθι, ενώ ο Καρπούλιας βρήκε ξανά μεγάλο τρίποντο, βάζοντας τους γηπεδούχους μπροστά με 90-89. Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Βενετίδη, που αποκατέστησε το προβάδισμα της ΔΕΚΑ (92-90).

Ο Καρπούλιας αυτή τη φορά αστόχησε και η κατοχή πέρασε και πάλι στη ΔΕΚΑ. Στην επίθεση που ακολούθησε, οι «γκρι» δεν βρήκαν στόχο, όμως ο Χαρτώνας πήρε σημαντικό επιθετικό ριμπάουντ μακριά από το καλάθι, κέρδισε το φάουλ και με 1/2 βολές έγραψε το 93-90, 8,6 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της δεύτερης παράτασης.

Ο Εξαρχόπουλος βρήκε δίποντο και μείωσε σε 93-92, όμως ο χρόνος είχε σχεδόν εξαντληθεί. Με μόλις ένα δευτερόλεπτο να απομένει, οι παίκτες του Ξιουρή έκαναν φάουλ για να σταματήσουν το ρολόι, αλλά ο Βασίλης Χαρτώνας παρέμεινε ψύχραιμος από τη γραμμή και διαμόρφωσε το τελικό 95-92, «σφραγίζοντας» μια σπουδαία νίκη για τη ΔΕΚΑ.

Διαιτητές: Κονταξάκης-Σαμαράς-Αποστολοπουλος.

Δεκάλεπτα: 15-20, 34-38, 58-53, 70-70, 83-83 (α΄παρ.), 92-95 (β΄ παρ.).

ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ξιούρας): Μπέκας 9, Νικολακάκος 11 (1), Δημητρέλος 3 (1), Αδάμος 4, Χριστοφιδέλλης 5 (1), Ταρατόρης, Καζάζης 12 (1), Καρκουλιάς 15 (4), Ζήνωνος 3 (1), Εξαρχόπουλος 15, Μαρσέλος 13.

ΔΕΚΑ (Τάκης): Σπανός 14, Πέντζος 12 (2), Βενετίδης 14 (2), Ζάχος 13 (2), Ιωαννίδης 8, Βόντας 4, Χαρτώνας 28 (2), Κωστούλας 2.

