Final-8 Rising Stars: Κρόνος Αγίου Δημητρίου-Παναθηναϊκός 79-64

Ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου νίκησε τον Παναθηναϊκό και κατέλαβε την 7η θέση στο Final-8 του Rising Stars που διοργανώνει η ΕΟΚ.

Final-8 Rising Stars: Κρόνος Αγίου Δημητρίου-Παναθηναϊκός 79-64 Στιγμιότυπο από το παιχνίδι Κρόνος Αγίου Δημητρίου-Παναθηναϊκός
01 Μαρ. 2026 15:52
Pelop News

Ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου επικράτησε 79-64 του Παναθηναϊκού στο Promitheas Park και κατέκτησε την 7η θέση του Final 8 του Rising Stars.

Οι «κυανέρυθροι» μπήκαν πιο δυνατά και προηγήθηκαν 8-2 στο 4’ και 12-4 στο 6’, δείχνοντας αποφασισμένοι να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και με καλάθι του Βετούλα μείωσε σε 12-8 στο 7’, όμως η ομάδα του κόουτς Ξιούρα έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 18-12, διατηρώντας τον έλεγχο.

Στη δεύτερη περίοδο οι δύο ομάδες εμφανίστηκαν πιο νευρικές επιθετικά, με τον Παναθηναϊκό να σημειώνει το μοναδικό καλάθι στα πρώτα τέσσερα λεπτά. Η εικόνα άλλαξε όταν ο Κρόνος βρήκε ρυθμό με τον Καρκούλια και τον Χριστοφιδέλλη να πετυχαίνουν πέντε συνεχόμενους πόντους (23-14, 15’). Λίγο αργότερα ο Εξαρχόπουλος έδωσε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (27-16, 18’), με τον Κρόνο να πηγαίνει στα αποδυτήρια στο +14 (34-20), τη μεγαλύτερη μέχρι τότε διαφορά.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Χριστοφιδέλλης με τρίποντο έκανε το 37-20, όμως ο Παναθηναϊκός απάντησε με γρήγορο 5-0 (37-25, 21’). Ο Παγουλάτος με έξι προσωπικούς πόντους και ο Παπανικολάου έριξαν τη διαφορά στους τέσσερις (39-35, 24’), δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ο Μαρσέλο με τρίποντο έδωσε «ανάσα» στον Κρόνο (42-35), ενώ ο Εξαρχόπουλος με καλάθι και φάουλ επανέφερε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (50-40, 27’). Ο Καζάζης με τρίποντο από τη γωνία διαμόρφωσε το 55-40, με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 58-45.

Στις αρχές της τελευταίας περιόδου ο Κρόνος διατηρούσε τη διαφορά σε ασφαλή επίπεδα (64-52, 33’) και έδειχνε να έχει θέσει γερές βάσεις για τη νίκη. Με σωστή διαχείριση του ρυθμού και έλεγχο των κατοχών μέχρι το φινάλε, κράτησε το προβάδισμα και έφτασε στην τελική επικράτηση με 79-64, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Διαιτητές: Δώνης-Σερίφης-Αποστολόπουλος.

Δεκάλεπτα: 18-12, 34-20, 58-45, 79-64.

Κρόνος Αγ. Δημητρίου (Ξιούρας): Μπέκας 4, Νικολακάκος 2, Ρίγκαν, Δημητρέλος 3 (1), Σολόμου 3, Χριστοφιδέλλης 17 (3), Ταρατόρης 4, Καζάζης 11 (2), Καρκουλιάς 7, Ζήνωνος, Εξαρχόπουλος 13, Μαρσέλος 15 (3).

Παναθηναϊκός (Ρήγγας): Καρράς , Βασιλειάδης 8 (1), Παπανικολάου 9 (1), Χατζής 2, Τρίκκας 5 (1), Βετούλας 12 (2), Κοντογιάννης, Πανουσόπουλος 1, Βάλκοβ 6, Κιζίλ 5 (1), Παγουλάτος 12, Τζιανό 4.

