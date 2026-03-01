Final-8 Rising Stars: MVP o Δημήτρης Πούλος του Προμηθέα – Φωτογραφίες

Μια ακόμη σεζόν του Rising Stars ολοκληρώθηκε με τον Προμηθέα να κατακτά τον τίτλο του πρωταθλητή και τον Δημήτριο Πούλο να αναδεικνύεται MVP του Final 8, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την πορεία της ομάδας του.

Οι Πατρινοί πανηγύρισαν μαζί με τον κόσμο τους που γέμισε το «Promitheas Park», και είδαν δυο από τους βασικούς συντελεστές αυτής την πορείας να βρίσκουν θέση στην κορυφαία πεντάδα: Τον Δημήτρη Πούλο και Κωνσταντίνος Μέγγος. Την πεντάδα συμπλήρωναν ο Βασίλης Χαρτώνας (ΔΕΚΑ), Ευάγγελος Μπουζούλας και Χάρης Μπηλιώνης!

Την απονομή στον Πρωταθλητή Προμηθέα έκανε ο Λάμπρος Τάκης, Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ, ενώ τις υπόλοιπες απονομές σε όλες τις ομάδες έκανα ο ο Παναγιώτης Λυκούδης, Πρόεδρος ΕΣΚΑΗ, ο Κώστας Παπαδόπουλος, Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΟΚ, ο Κώστας Τσαρτσαρής, Διευθυντής Γραφείου εκπαίδευσης προπονητών ΕΟΚ, ο Βασίλης Σκροπολίθας, Ομοσπονδιακός Προπονητής της Εθνικής ομάδας Εφήβων και ο Παναγιώτης Πετρόπουλος, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Πατρέων.