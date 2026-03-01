Final-8 Rising Stars: MVP o Δημήτρης Πούλος του Προμηθέα – Φωτογραφίες

Ο Δημήτρης Πούλος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του τελικού και του Final-8 του Rising Stars, με τον ταλαντούχο παίκτη να παραλαμβάνει το βραβείο του από τον υπεύθυνο Ανάπτυξης της ΕΟΚ και παλιό διεθνή σέντερ Κώστα Τσαρτσαρή.

Final-8 Rising Stars: MVP o Δημήτρης Πούλος του Προμηθέα - Φωτογραφίες Ο MVP του Final-8 του Rising Stars Δημήτρης Πούλος με τον υπεύθυνο ανάπτυξης της ΕΟΚ Κώστα Τσαρτσαρή που έκανε την απονομή
01 Μαρ. 2026 20:08
Pelop News

Μια ακόμη σεζόν του Rising Stars ολοκληρώθηκε με τον Προμηθέα να κατακτά τον τίτλο του πρωταθλητή και τον Δημήτριο Πούλο να αναδεικνύεται MVP του Final 8, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την πορεία της ομάδας του.

Final-8 Rising Stars: MVP o Δημήτρης Πούλος του Προμηθέα - Φωτογραφίες

Οι Πατρινοί πανηγύρισαν μαζί με τον κόσμο τους που γέμισε το «Promitheas Park», και είδαν δυο από τους βασικούς συντελεστές αυτής την πορείας να βρίσκουν θέση στην κορυφαία πεντάδα: Τον Δημήτρη Πούλο και Κωνσταντίνος Μέγγος. Την πεντάδα συμπλήρωναν ο Βασίλης Χαρτώνας (ΔΕΚΑ), Ευάγγελος Μπουζούλας και Χάρης Μπηλιώνης!

Final-8 Rising Stars: MVP o Δημήτρης Πούλος του Προμηθέα - Φωτογραφίες

Την απονομή στον Πρωταθλητή Προμηθέα έκανε ο Λάμπρος Τάκης, Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ, ενώ τις υπόλοιπες απονομές σε όλες τις ομάδες έκανα ο ο Παναγιώτης Λυκούδης, Πρόεδρος ΕΣΚΑΗ, ο Κώστας Παπαδόπουλος, Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΟΚ, ο Κώστας Τσαρτσαρής, Διευθυντής Γραφείου εκπαίδευσης προπονητών ΕΟΚ, ο Βασίλης Σκροπολίθας, Ομοσπονδιακός Προπονητής της Εθνικής ομάδας Εφήβων και ο Παναγιώτης Πετρόπουλος, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Πατρέων.

Final-8 Rising Stars: MVP o Δημήτρης Πούλος του Προμηθέα - Φωτογραφίες
Final-8 Rising Stars: MVP o Δημήτρης Πούλος του Προμηθέα - Φωτογραφίες
Final-8 Rising Stars: MVP o Δημήτρης Πούλος του Προμηθέα - Φωτογραφίες
Final-8 Rising Stars: MVP o Δημήτρης Πούλος του Προμηθέα - Φωτογραφίες
Final-8 Rising Stars: MVP o Δημήτρης Πούλος του Προμηθέα - Φωτογραφίες
Final-8 Rising Stars: MVP o Δημήτρης Πούλος του Προμηθέα - Φωτογραφίες
Final-8 Rising Stars: MVP o Δημήτρης Πούλος του Προμηθέα - Φωτογραφίες
Final-8 Rising Stars: MVP o Δημήτρης Πούλος του Προμηθέα - Φωτογραφίες
Final-8 Rising Stars: MVP o Δημήτρης Πούλος του Προμηθέα - Φωτογραφίες
Final-8 Rising Stars: MVP o Δημήτρης Πούλος του Προμηθέα - Φωτογραφίες
Final-8 Rising Stars: MVP o Δημήτρης Πούλος του Προμηθέα - Φωτογραφίες
Final-8 Rising Stars: MVP o Δημήτρης Πούλος του Προμηθέα - Φωτογραφίες
Final-8 Rising Stars: MVP o Δημήτρης Πούλος του Προμηθέα - Φωτογραφίες
Final-8 Rising Stars: MVP o Δημήτρης Πούλος του Προμηθέα - Φωτογραφίες
Final-8 Rising Stars: MVP o Δημήτρης Πούλος του Προμηθέα - Φωτογραφίες

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:45 Συνάντηση Τσώκου με Χατζηδάκη για έργα υποδομής στην Αχαΐα
10:37 Μεξικό: Ο θάνατος του Ελ Μέντσο και ο διάδοχος του
10:35 Κλειστά Δευτέρα και Τρίτα τα Χρηματιστήρια σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
10:30 Καμία εμπλοκή με το νέο Αστυνομικό Μέγαρο
10:26 Επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν με Χριστοδουλίδη: Στεκόμαστε συλλογικά στο πλευρό της Κύπρου
10:25 Η Εθνική ομάδα δοκιμάζεται με το Μαυροβούνιο, θέλει τη νίκη
10:23 Θεσσαλονίκη: 30χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, αγνόησε σήμα, συγκρούστηκε με ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο
10:20 Σαουδική Αραβία: Εκτός λειτουργίας ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στον κόσμο
10:15 Οι Ελληνικές δυνάμεις στη «καρδιά» της κρίσης στη Μέση Ανατολή
10:15 Συντριβή «αρκετών» αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών λέει το Κουβέιτ
10:12 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:09 Η Πελοπόννησος στο προσκήνιο — και εσύ μέρος της εικόνας
10:00 ΑΠΣ Πάτραι: Παρέμβαση Γιώργου Παπαχριστόπουλου για τη διαιτησία στα play off – «Ζητάμε σεβασμό και ίση μεταχείριση»
9:58 Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη εκτάκτως με πρεσβείες στη Μέση Ανατολη
9:50 Πάτρα: Τα Αρσάκεια Σχολεία στην 9η Έκθεση PATRAS IQ ΦΩΤΟ
9:49 Ρόδος: Εντοπίστηκαν 58 μετανάστες, συνελήφθησαν δύο Τούρκοι διακινητές
9:42 Πάτρα: «Ο Μεγαλύτερος Θησαυρός του Κόσμου» την Κυριακή 8/03
9:34 Αντιπολεμικό συλλαλήτηριο το απόγευμα στην Πάτρα
9:28 Θα ταξίδευε με πλαστό διαβατήριο από το λιμάνι της Πάτρας
9:20 Μπαχρέιν: Νεκρός και τραυματίες σε πλοίο, αναχαίτιση πυραύλου του Ιράν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ